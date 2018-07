Súčasná generácia je lepšia, môžeme vyhrať šampionát, vraví bývalý kapitán Belgicka Ceulemans

KAZAŇ 7. júla (WebNoviny.sk) – Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Franky Van Der Elst, Jan Ceulemans či Enzo Scifo. Generácia s týmito slávnymi hráčmi dosiahla na MS 1986 v Mexiku najväčší úspech belgického futbalu – skončila na štvrtom mieste. Desaťročia sa k nim nikto nepriblížil, ale všetko má svoj koniec či nový začiatok.

Všetko zmenil až príchod trénera Roberta Martíneza na lavičku „červených diablov“ v lete 2016. Niežeby boli predtým Belgičania slabší, ale niečo tomu chýbalo.

Na „mundiale“ 2014 v Brazílii aj na ME 2016 vo Francúzsku sa tento tím rozlúčil s turnajom vo štvrťfinále. Pod vedením Martíneza sa však mužstvo okolo Edena Hazarda, Kevina De Bruyna, Vincenta Kompanyho či Romela Lukaka konečne posunulo ešte vyššie.

Piatkovým postupom cez Brazíliu (2:1) do semifinále MS 2018 napodobnila belgická „zlatá generácia“ svojich predchodcov z Mexika 1986, v Rusku ich však stále môže ešte prekonať.

Čierny kôň turnaja

„Úprimne, nečakal som, že vyhráme a postúpime do semifinále. Vedeli sme, že Brazília je lepšia. Predviedli sme však, že vieme súperiť aj s tými najsilnejšími. Samozrejme, stálo pri nás aj šťastie. Myslím si, že táto generácia má viac futbalového talentu ako naše mužstvo z Mexika 1986. My sme boli predovšetkým brejkové mužstvo. Títo chlapci sú na tom omnoho lepšie. Pred štyrmi rokmi boli možno ešte príliš mladí, ale teraz sú na vrchole. Po zápase s Brazíliou si uvedomia, že majú na to, aby na týchto MS triumfovali. Áno, môžeme vyhrať aj v semifinále proti Francúzsku a stať sa majstrami sveta,“ povedal pre web Het Laatste Nieuws kapitán Belgicka zo šampionátu spred 32 rokov Jan Ceulemans.

Mužstvo trénera Roberta Martíneza pred šampionátom mnohí považovali na „čierneho koňa“ turnaja. V skupinovej časti nestratilo ani bod, ale stále bolo akoby v tieni zvučnejších favoritov. V piatkovom zápase s Brazíliou sa z Belgicka definitívne stal veľký adept na titul majstra sveta. Mnohí odborníci upozorňujú, že Belgicko nemá slabinu žiadnom poste, k tomu ešte aj silnú lavičku.

Niektorí sa dokonca domnievajú, že po Francúzoch z ME 1984 a MS 1998, Holanďanoch z ME 1988 či Brazílčanoch z MS 2002 sú títo Belgičania možno najkomplexnejší tím na veľkých turnajoch za ostatných 30 rokov. Španiel doteraz viedol tím z Beneluxu v 25 dueloch. Prehral jediný – hneď pri svojej premiére 1. septembra 2016 podľahol krajanom (0:2), ale odvtedy už v 24 prípadoch neokúsil trpkosť prehry.

Jednoducho odmietli prehrať

„Je to výnimočná chvíľa, vyradili sme Brazíliu z majstrovstiev sveta. Moji chlapci ukázali neuveriteľný výkon. Či bola moja taktika účinná? Nikdy som nevyhral zápas vďaka taktike. Moji chlapci jednoducho odmietli prehrať. Zaslúžia si byť belgickými hrdinami,“ povedal po stretnutí kouč Belgičanov Roberto Martínez.

„Posledných pätnásť minút bolo veľmi ťažkých. Ak by sme neinkasovali, mohli sme to v pohode dohrať až do konca. V závere sme veľmi nemali loptu na kopačkách, ale spoľahlivo sme bránili. Mužstvo naozaj ´makalo´, nemyslím len hráčov na ihrisku. Najbližšie nastúpime proti Francúzsku (v utorok v Petrohrade o 20.00 SELČ, pozn.). Bude to rovnako ťažké ako s Brazíliou, ale máme silný tím a znova dáme do toho všetko,“ skonštatoval belgický kapitán Eden Hazard, ktorého po stretnutí tamojšie médiá premenovali na „Hazardinha“.

Druhý vzájomný zápas

Belgicko sa s Brazíliou stretlo len v druhom vzájomnom zápase v histórii. Prvý sa uskutočnil rovnako na majstrovstvách sveta – v roku 2002 v Japonsku a Kórejskej republike sa z víťazstva 2:0 v osemfinále tešili Brazílčania.

„Je to fantastický úspech. Do prestávky sme hrali naozaj dobre, Brazílčania mali problémy s našimi protiútokmi. Vo zvyšnom priebehu duelu to už bolo náročnejšie. Bolo to logické, pretože Brazília je v ofenzíve silná a chcela s výsledkom niečo urobiť, ale dokázali sme to. Existuje len jedna cesta a tá vedie do finále,“ poznamenal belgický brankár Thibaut Courtois, ktorý sa najmä po zmene strán viackrát vyznamenal pri šanciach „kanárikov“.

„Nikdy nie je jednoduché hrať proti Brazílii, majú vynikajúce mužstvo. My sme však ukázali našu tímovú silu. V prvom polčase sme boli fantastickí. Druhá polovica bola náročná. V posledných 15 minútach sme prejavili veľký charakter. Na svoj gól na MS som chvíľu čakal. Videl som voľný priestor a sadlo mi to pekne. Aby ste uspeli, musíte vyrásť ako hráči aj tím. Prišli sme sem pokúsiť sa získať titul, všetci to chceme. K finále nám chýba jediný krok,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) strelec víťazného zásahu do siete Brazílčanov Kevin De Bruyne.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: