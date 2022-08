Súčasná situácia mi už lezie na nervy a menšinová vláda je nezmysel, povedal Kollár a predostrel scenár ďalšieho vývoja

Predseda Národnej rady SR (NR SR) a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár kritizuje komunikáciu a riešenie vládnej krízy svojich koaličných partnerov prostredníctvom sociálnej siete.

Kollár tvrdí, že aj keď v minulosti mala Sme rodina odlišné názory ako koaliční partneri, oznámil im to osobne a nikoho neurážal prostredníctvom sociálnej siete. Predseda Sme rodina o tom informoval v pondelok po tlačovej besede.

„Je trápne a úbohé, ak sa politika robí cez statusy na sociálnej sieti a divím sa mojim koaličným partnerom, že to takto robia. U mňa to nevidíte, že by som vypisoval statusy na jedného alebo druhého,“ dodal Kollár, a koaličným partnerom odkázal, aby s tým prestali.

Kollár predostrel scenár vývoja

Zároveň doplnil, že začiatkom septembra sa bude konať parlamentná schôdza, na ktorej bude koalícia riešiť, ako sa k prípadnej menšinovej vláde bude správať strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Zákony v parlamente sa dajú presadiť aj s menším počtom hlasov. Dá sa vládnuť, ak SaS sa bude tváriť, že nechce súčasnú vládu povaliť. Pokiaľ budú blokovať parlament, potom sa môžeme baviť, že takáto vláda nemôže fungovať,“ priznal Kollár.

Ak takáto situácia nastane, vláda by podľa predsedu NR SR mala úprimne oznámiť voličom, že súčasnú situáciu nezvládajú, a budú sa konať predčasné voľby.

Menšinová vláda je nezmysel

Kollár je však presvedčený, že menšinová vláda nemôže fungovať, zároveň ju nazval nezmyslom. „Treba si potom povedať, že ideme urobiť predčasné voľby. Potrebujeme pomôcť ľuďom s elektrikou, plynom i potravinami. My nemôžeme chodiť a nevedieť zvolať parlament,“ skonštatoval.

Zároveň povedal, že nie je za predčasné voľby. „Chcem, aby táto vláda dovládla v štvorkoalícii. Ale keď táto vláda nebude vedieť vládnuť, tak máme byť v agónii 20 mesiacov? To v žiadnom prípade.“

Predseda Sme rodina vyhlásil, že bude zodpovedný a vyzval k tomu aj svojich koaličných partnerov. „Mne už táto situácia lezie na nervy. Nech už vládne ktokoľvek, ale nech vládne,“ uzavrel Boris Kollár.