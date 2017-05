Suché oči vás nemusia viac trápiť

Bratislava, 15.mája 2017 ( WBN/PR ) Pocit pálenia, rezania očí či nadmerné slzenie, môžu byť signálom, že patríte k tým, ktorí zápasia so syndrómom suchého oka. Práve počas jari sa začínajú prejavovať následky dlhých mesiacov pobytu v prekúrených domácnostiach a kanceláriách so suchým vzduchom. Ak ste navyše aj alergickí, mali by ste vedieť, že syndróm suchého oka ide ruka v ruke s vaším ochorením. Uľavte svojim očiam! Vaše príznaky vám najlepšie našepkajú, aká liečba je pre vás tá pravá.

Príznaky suchého oka

Syndróm suchého oka sa môže prejavovať ako podráždenie, pálenie alebo pichanie. Niektorí majú pocit, akoby im do oka niečo spadlo, majú tzv. pocit cudzieho telesa alebo piesku v očiach. Výnimočná nie je ani únava očí, neostré videnie či potreba častejšieho žmurkania. „Termínom suché oko označujeme ochorenie povrchu oka, ktoré súvisí s nedostatkom alebo zlou kvalitou sĺz,“ vysvetľuje primárka očného oddelenia Nemocnice sv. Michala, MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD, ktorá sa špecializuje na syndróm suchého oka.

Slzy nie sú voda

Slzy na povrchu oka vytvárajú hladkú tenkú vrstvu, tzv. slzný film, ktorá má pre oko niekoľko dôležitých funkcií. „Slzy zvlhčujú povrch oka, zlepšujú refrakciu rohovky, čím sa podieľajú na ostrom videní, zabezpečujú výživu a najmä prísun kyslíka pre rohovkový epitel, a vďaka lyzozýmom majú aj antibakteriálne schopnosti. Slzy vznikajú filtráciou krvi a okrem krvným elementov majú zloženie veľmi podobné krvnému séru – minerálne látky tuk, cholesterol aj glukózu. Slzy teda nie sú žiadna voda,“ vysvetľuje primárka MUDr. Hlaváčková.

Slzný film sa skladá z 3 vrstiev: lipidovej, vodnej a mucínovej (hlienovej). Porucha ktorejkoľvek vrstvy slzného filmu vedie k jeho nestabilite, trhlinám, k rôznym subjektívnym ťažkostiam a zhoršenému videniu.

Tuková, tzv. lipidová, vrstva, ktorá sa udržiava na povrchu oka, má za úlohu oko chrániť a zabrániť treniu, ktoré by ho mohlo poškodiť. „Pri poruche tvorby lipidovej vrstvy dochádza k zvýšenému vyparovaniu sĺz a pacienti majú najväčšie ťažkosti ráno po prebudení. Majú pocit „ťažkého otvárania“ očí, akoby mali prilepené sliznice (mihalnice) na povrch oka. Nezriedkavé sú tiež pocity lepivosti, pálenia a pri ťažších zmenách môže byť prítomná až bodavá bolesť, ktorá vzniká z drobných defektov na povrchu rohovky po otvorení oka,“ opisuje ťažkosti MUDr. Hlaváčková.

Pod tukovou vrstvou sa nachádza vodná vrstva. Pri jej porušení mávajú pacienti pocit cudzieho telieska v oku, pocit piesku alebo rezania. „Príznaky narušenia vodnej vrstvy sa zhoršujú navečer. K výraznému zhoršeniu dochádza pri pozeraní televízie, práci na počítači, dlhšom čítaní, pobyte v klimatizovaných miestnostiach,“ opisuje MUDr. Hlaváčková.

Najhlbšie sa nachádza tzv. mucínová vrstva, ktorá zabezpečuje, aby všetky ochranné vrstvy držali na povrchu oka. „Pri poruche tejto vrstvy má pacient pocit výrazného slzenia, tzv. „suché mokré oko“. Je to preto, že vodná zložka sa nemôže naviazať na povrch oka, a to aj napriek tomu, že sa tvorí v dostatočnom množstve, a vyteká zo spojovkového vaku,“ dopĺňa MUDr. Hlaváčková. To, kedy pociťujeme ťažkosti, nám môže pomôcť identifikovať, ktorá zo zložiek je poškodená, a tiež stanoviť, aký druh liečby je pre nás vhodný. Ako však upozorňuje primárka očného oddelenia, MUDr. Hlaváčková: „Je nutné si uvedomiť, že len málokedy sú poruchy izolované, väčšinou ide o kombinované poruchy slzného filmu.“

Čo vyvoláva a zhoršuje syndróm suchého oka

Príčin vzniku suchého oka je mnoho. Medzi najčastejšie patrí vek, pokles pohlavných hormónov (androgénov aj estrogénov) či celkové ochorenia ako cukrovka, hypertenzia, autoimunitné ochorenia ako reumatická artritída, Sjogrenov syndróm alebo Lupus erytomatosus, Rosacea. Množstvo liekov, najmä antidepresíva, antihistaminiká, cytostatiká či antihypertenzíva, majú ako vedľajší účinok vznik či zhoršenie syndrómu suchého oka. Ochorenie tiež môže spustiť dlhodobé kvapkanie očných kvapiek s konzervačnými látkami, nosenie kontaktných šošoviek, laserové refrakčné operácie či niektoré ochorenia oka, ako napríklad alergická konjunktivitída, čiže zápal očných spojoviek.

Syndróm suchého oka zhoršujú aj tieto faktory:

• suchý vzduch v miestnosti, klimatizácie

• intenzívna práca s počítačom, mobilom, tabletom, dlhé pozeranie televízie – pri sústredenom pohľade máme tendenciu menej žmurkať, čo vedie k vysúšaniu oka

• prašné a zafajčené priestory

• nedostatok omega-3 mastných kyselín a vitamínu A

• nedostatočný denný príjem tekutín

• nadmerná konzumácia alkoholu a kofeínových nápojov, ktoré organizmus odvodňujú

• nedostatočná ochrana očí pri športe (bicyklovanie, plávanie, lyžovanie a pod.)

• nesprávne umiestnenie monitoru – obrazovku umiestnite tak, aby ste sa na ňu pozerali viac zhora, pri tomto uhle pohľadu budú oči viac chránené mihalnicami, a tým aj menej vysušované

Alergici by sa mali mať na pozore

Mnohí z nás však príznaky syndrómu suchého oka často prehliadajú alebo mylne pripisujú alergiám. Hoci ide o dve rozličné ochorenia, úzko spolu súvisia. Alergie totiž syndróm suchého oka zhoršujú. „Počas sezóny je veľmi dôležité rozlíšiť prejavy syndrómu suchého oka od prejavov alergickej konjuktivitídy, čo pre pacienta nemusí byť vždy jednoduché. Pre alergickú konjuktivitídu je typické svrbenie, začervenanie a opuch očí a očného okolia. Ak si nie ste istí, mali by ste sa poradiť so svojim lekárom,“ upozorňuje MUDr. Hlaváčková. Pokiaľ ste alergik a navyše trpíte aj syndrómom suchého oka, mali by ste byť zvlášť obozretný. „Niektoré lieky na alergiu zvyknú prejavy suchého oka zhoršovať. Ak je to aj váš prípad, lieky nevysadzujte, ale poraďte sa so svojim lekárom o iných, pre vás vhodnejších liekoch,“ dopĺňa primárka MUDr. Hlaváčková.

Uľavte suchým očiam

Úľavu od nepríjemných prejavov syndrómu suchého oka poskytne lubrikancia, tzv. umelé slzy. Dobrou správou pre pacientov je, že vďaka novým poznatkom o slznom filme a syndróme suchého oka, je možné stanoviť pacientovi terapiu presne podľa jeho potrieb v závislosti od typu poškodenia slzného filmu. „V lokálnej liečbe je prvým krokom náhrada sĺz, ktoré stabilizujú slzný film. Podľa toho, ktorá z vrstiev je poškodená, je potrebné vybrať vhodný typ umelých sĺz. S tým vám pomôže váš lekárnik, ktorý vám na základe vami popísaných ťažkostí odporučí vhodný prípravok. Pokiaľ však problémy pretrvávajú dlhšie, návštevu očného lekára zbytočne neodkladajte, mohlo by ísť o vážnejší zdravotný problém,“ radí primárka MUDr. Hlaváčková.

