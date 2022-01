Súd na Cypre zamietol petíciu namierenú proti COVID certifikátom, požadovali to desiatky ľudí

Súd na Cypre zamietol žiadosť 64 osôb o zrušenie vládneho nariadenia vyžadujúceho osvedčenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 na vstup do vnútorných a vonkajších priestorov. Uviedla to v utorok kancelária generálneho prokurátora.

Príslušné nariadenie ministerstva zdravotníctva má podľa súdu za cieľ chrániť celú populáciu ostrovného štátu, pričom ako dodal, „nie je rozumné ani možné“ ohrozovať životy celej populácie iba preto, že si malá skupina občanov neželá dodržiavať toto nariadenie.

„V prípade vyhovenia petícii by existovalo nebezpečenstvo, že ochorenie by mohlo byť nekontrolované, čo by malo nepriaznivé následky na verejné zdravie,“ povedal sudca a podotkol, že podmienky stanovené v nariadení ministerstva zdravotníctva odporúčajú i medzinárodné organizácie a zdravotnícki experti.