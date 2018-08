Súd odsúdil tínedžerku, ktorá plánovala teroristický útok na Britské múzeum

LONDÝN 3. augusta (WebNoviny.sk) – Britská tínedžerka Safaa Boular, ktorá plánovala teroristický útok na Britské múzeum, pôjde do väzenia minimálne na trinásť rokov. Po tomto čase sa jej trest opäť prehodnotí. Rozhodol o tom v piatok sudca londýnskeho trestného súdu Mark Dennis, ktorý neuveril argumentom obhajcov, že dievča už zmenilo názory a s terorizmom už nesúhlasí.

„Nie je dostatok dôkazov, z ktorých by bolo v tejto fáze zrejmé, že jej osobnosť sa už naozaj zmenila. Aj keď ju mohlo k extrémizmu priviesť jej okolie, bolo evidentné, že vedela, čo robí, konala s otvorenými očami,“ odôvodnil rozhodnutie sudca.

Safaa Boular si o plánovanom útoku na Britské múzeum písala so sýrskym členom Islamského štátu, ktorého si chcela vziať za manžela, no v roku 2017 ho zabili. Boular zatkli v apríli 2017, keď chcela vycestovať do Sýrie. Následne sa snažila nahovoriť k spáchaniu útoku jej 21-ročnú sestru Rizlaine, ktorá sa spolu s ich matkou Minou Dich priznala k obvineniam z terorizmu.