Súd poslal do väzby pestovateľov marihuany, desať vriec chceli údajne skonzumovať

Traja muži z okolia Veľkého Krtíša, ktorým polícia zadržala surovinu na výrobu 20-tisíc dávok marihuany, sa dostali do väzby. Rozhodol tak sudca Okresného súdu v Banskej Bystrici z dôvodu, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti alebo ujsť. Hrozí im totiž trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Všetci podali proti uzneseniu o väzbe sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať banskobystrický krajský súd. Pre agentúru SITA to uviedol dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta.

Policajti zaistili sušinu, ale i živé rastliny konope siateho v rodinnom dome jedného z mužov. Celkovo to predstavovalo desať vriec, z ktorých by sa podľa expertov dalo vyrobiť najmenej 20-tisíc jednorazových dávok drogy. Trio pestovateľov uviedlo, že semená i návod na pestovanie konope siateho získali na internete. K semenám sa dostali v apríli a konope pestovali do októbra tohto roka. Priznali závislosť na tejto droge a tvrdili, že ju pestovali pre vlastnú spotrebu.