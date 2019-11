Súd presunul termín pojednávania v kauzy prípravy vraždy Volzovej

Ďalšie pojednávanie v kauze údajnej objednávky vraždy podnikateľky Silvie Volzovej sa uskutoční až v januári. Ako agentúru SITA informoval hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, Okresný súd Bratislava II zrušil pojednávanie vytýčené na 13. decembra pre zdravotné dôvody na strane predsedu senátu.

Sprísnené podmienky

„Okresný súd Bratislava II vytýčil nový termín hlavného pojednávania na 24. januára,“ povedal. V prípade čelia obžalobe bývalý riaditeľ televízie Markíza a obchodný partner Volzovej Pavol R. a tiež odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ.

Pojednávanie sa uskutočňuje za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestov odňatia slobody.

Podľa obžaloby Pavol R. v roku 1997 navštívil Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Volzovú uniesli, donútili ju prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili. Pavol R. obvinenie odmieta.

Vo svojej výpovedi pred súdom v máji pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.

Podiel na skutku popiera aj Lališ

Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať na neho jej podiel a následne by ju zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa neho prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.

Týmto je podľa neho vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval. Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ zvaný Kýbel.

Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom naopak účasť na skutku pripustili, pričom Černák sa Volzovej na septembrovom pojednávaní aj ospravedlnil.