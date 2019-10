Súd rozhodol o neplatnosti zmluvy o prenájme parkovísk medzi Košicami a EEI, spoločnosť nesúhlasí

Zmluva o prenájme parkovacích plôch medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI je neplatná. Okresný súd Košice I. na svojom druhom pojednávaní vo veci žaloby mesta Košice voči spoločnosti EEI zamietol návrh EEI na prerušenie konania a zároveň vyhovel návrhu právnych zástupcov mesta Košice na vydanie medzitýmneho rozsudku.

V tomto prípade ide o hlavnú žalobu mesta, nie o konanie týkajúce sa neodkladného opatrenia. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Rozhodol o neplatnosti zmluvy

Ako ďalej uviedol, okresný súd sa priklonil k právnemu názoru Mesta Košice a rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy. O ďalších sporných otázkach, ako o vyprataní dotknutých mestských pozemkov, respektíve o finančnej náhrade bude súd rozhodovať až po nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku. Rozhodnutie by malo byť doručené mestu do 30 dní. Účastníci konania majú podľa zákona možnosť podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozsudku.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček víta rozhodnutie súdu a verí, že aj ďalšie súdne konania v tejto veci sa budú vyvíjať v prospech mesta.

„Nielen my, Právnická fakulta UPJŠ, viacero právnych autorít na Slovensku, ale aj súd sa stotožnil s tým, že nájomná zmluva s EEI je neplatná. To dokazuje správnosť nášho rozhodnutia, keď sme začiatkom roka prebrali parkovací systém v meste a podnikli odvtedy aj viacero dôležitých krokov, aby mohol začať fungovať,“ konštatoval primátor Polaček.

Spoločnosť EEI nesúhlasí

Spoločnosť EEI je naďalej presvedčená o platnosti zmluvy s mestom Košice. Pre agentúru SITA to uviedla spoločnosť EEI v reakcii na stredajšie rozhodnutie okresného súdu.

„Súd nám, z nepochopiteľných dôvodov, vyjadrenie mesta Košice z augusta 2019 doručil až minulý týždeň v piatok. Našou odpoveďou k tomuto vyjadreniu, ktoré sme doručili na pojednávaní, sa sudca už fakticky nezaoberal. Uvedený postup vzbudzuje pochybnosti o zákonnosti súdneho konania. Medzitýmny rozsudok sudca nijako na pojednávaní neodôvodnil, preto počkáme na jeho písomné vyhotovenie, aby sme sa mohli kvalifikovane vyjadriť k argumentom, o ktoré sa súd opiera. Napriek tomu sa domnievame, že existujú viaceré hmotnoprávne dôvody a procesné pochybenia odôvodňujúce podanie odvolania,“ uviedla spoločnosť EEI a dodala, že ide len o prvostupňové rozhodnutie, ktoré nenadobudne právoplatnosť, lebo bude podrobené preskúmaniu krajským súdom. „Naďalej sme presvedčení, že nájomná zmluva je platná,“ dodali.