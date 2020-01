Súd rozhodol o treste pre kandidáta kotlebovcov, ktorý hlasno pozdravil „Na stráž“

Peňažný trest päťtisíc eur vymeral sudca na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici kandidátovi do NR SR za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Antonovi G. z Bánoviec nad Bebravou. Ten v máji 2018 na Najvyššom súde (NS) SR hlasno pozdravil „Na stráž“.

Pôvodne samosudca uznal 48-ročného Antona G. za vinného v skrátenom konaní formou trestného rozkazu z prečinu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a uložil mu peňažný trest päťtisíc eur.

Obvinený podal voči tomu odpor, preto musel súd vytýčiť hlavné pojednávanie, ale ani to neprispelo k oslobodeniu Antona G. spod obžaloby. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný sa odvolal a prípadom sa bude zaoberať NS SR.

Anton vyhlásil, že je nevinný

Podľa obžaloby sa skutok stal po skončení odvolacích konaní týkajúcich sa rozhodovania o sťažnostiach voči uzneseniu o nevzatí do väzby troch osôb obvinených z extrémistických trestných činov. Anton G. vtedy v prítomnosti novinárov a iných osôb vrátane prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zvýšeným hlasom vyslovil pozdrav „Na stráž“.

Tým verejne, a na mieste verejnosti prístupnom, prejavil sympatie k ideológii ľudáckeho režimu na Slovensku a k Hlinkovej garde. Teda verejne prejavil sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje a v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť, tvrdí prokurátor.

Neúspešného kandidáta na primátora Bánoviec nad Bebravou Antona G. prišlo podporiť na súd asi pätnásť jeho prívržencov, ktorí po vyhlásení rozsudku vyslovili nespokojnosť. Anton G. vyhlásil, že je nevinný a podľa jeho obhajcu je obžaloba nedôvodná.

Pozdrav „Na stráž“ sa považuje za gardistický

Znalec, ktorého navrhol obžalovaný, vysvetlil historický výklad pojmu „Na stráž“ v tomto geopriestore. Podľa neho pozdrav používali už športové zoskupenia za čias prvej republiky, členovia Telovýchovnej jednoty Sokol, vojaci československých légií a príslušníci katolíckeho skautingu.

Po roku 1945 bol pozdrav zakázaný vzhľadom na to, že ho používali ľudáci a príslušníci Hlinkovej gardy v období rokov 1939 až 1945. Počas Slovenského štátu bol dokonca oficiálnym pozdravom a vyskytoval sa takmer všade. Podľa znalca navrhnutého prokuratúrou sa však práve tento pozdrav považuje za gardistický a v súčasnosti ho používajú rôzne extrémistické skupiny.

O obžalobe na Antona G. rozhodol sudca, ktorý uznal za vinného z extrémizmu poslanca parlamentu Milana Mazureka i viceprezidenta a generálneho riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Ivana Kmotríka mladšieho. Ak by Anton G. uložený trest päťtisíc eur nezaplatil, musel by ísť do väzenia na pol roka.