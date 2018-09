Súd sprísnil zákaz šoférovania pre vodiča, recidivista si „alkoholovým“ prešľapom zavaril

BANSKÁ BYSTRICA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici v utorok sprísnil trest zákazu šoférovania z dvoch rokov na päť rokov a sedem mesiacov pre 45-ročného Petra Snopka z tohto mesta.Odvolací súd vyhovel návrhu prokurátora, ktorý požadoval prísnejší trest pre recidivistu, lebo nešlo o ojedinelý „alkoholový“ prešľap v jeho vodičskom životopise.

Vo februári minulého roku v noci viedol Snopko osobné motorové vozidlo Škoda Superb od obce Horné Pršany do Banskej Bystrice. Policajnej hliadke najprv zastavil, ale potom z miesta začal unikať. Policajti ho prenasledovali a opakovane mu dávali zvukové i svetelné výzvy na zastavenie. Snopko zastavil asi po kilometri a následne odmietol dychový i krvný test na požitie alkoholu. Odmietnutie testov sa kvalifikuje ako jazda pod vplyvom alkoholu.

Odmietol fúkať s tvrdením, že je astmatik

Na súde Snopko vyhlásil, že je nevinný. Priznal, že s manželkou boli na fašiangovej zábave, ale on alkohol nepil. Keď manželka dostala migrénu a odpadla, viezol ju do nemocnice. Tvrdil, že keď ho policajti zastavovali, myslel si, že mu iba ukazujú cestu, lebo to bolo pri odbočovaní do obce Rakytovce.

Keď však počul sirény a videl policajné svetlá, zastavil. Odmietol „fúkať“ s tým, že je astmatik, má dýchacie problémy a manželka je v ohrození života. Preto hliadke navrhol, aby šli do nemocnice. Policajti však privolali záchranku a Snopka zobrali na oddelenie. Tam prenocoval a na druhý deň na obed vyšetrovateľovi nemal problém s dychovým testom, ktorý bol negatívny.

Vyše dvadsať záznamov o priestupkoch

Prvostupňový súd označil tieto a ďalšie tvrdenia Snopka za účelovú obranu a uznal ho za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za to mu uložil päť mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu osemnásť mesiacov. Zároveň mu na dva roky zakázal viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu.

Proti verdiktu sa odvolala prokuratúra i Snopko. Žalobca požadoval dlhší zákaz šoférovania, pretože Snopka v roku 2007 odsúdili na podmienku a zákaz šoférovania za jazdu pod vplyvom alkoholu, keďže mu namerali 1,6 promile. S alkoholom v menšom množstve ho policajti „nachytali“ viesť motorové vozidlo aj v rokoch 2006 a 2010. Riešilo sa to pokutou ako priestupok. V máji 2011 bol tiež podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, ale odmietol dychovú skúšku. V „knihe vodičských priestupkov“ má Snopko 21 záznamov za menej závažné previnenia na úseku cestnej dopravy.

Odvolal sa i Snopko s tvrdením, že je nevinný a navrhol oslobodenie spod obžaloby. Uvádzal rovnaké dôvody ako na pojednávaní prvostupňového súdu, ale odvolací senát ich neakceptoval a sprísnil mu trest zákazu šoférovania. Predseda senátu poznamenal, že okresný súd správne rozhodol o Snopkovej vine.

Návrh prokurátora na prísnejší trest označil za opodstatnený, pretože u vodičov, ktorí boli za alkohol v minulosti už trestaní, sa spodná hranica zákazu šoférovania upravuje na päť rokov. Odsúdený Peter Snopko, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, sa na odvolacom konaní ospravedlnil.