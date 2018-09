Súd uznal Igora Š. za vinného už tretíkrát za objednávku lúpežného útoku na Kubašiaka

BANSKÁ BYSTRICA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Senát Okresného súdu v Banskej Bystrici vo štvrtok uznal horehronského podnikateľa Igora Š. za vinného, že si objednal lúpežný útok na svojho bývalého spoločníka Jána Kubašiaka a vydieral ho i s manželkou.

Ide už o tretie rozhodnutie prvostupňového senátu v tejto veci, aktuálne po tom, ako Najvyšší súd zrušil doterajšie rozhodnutia prvostupňového i krajského súdu v Banskej Bystrici a vec vrátil na doplnenie dokazovania na základe dovolania obžalovaného.

Igor Š. sa na pojednávaní nezúčastnil a koná sa proti nemu ako ujdenému. Voči rozsudku sa odvolal obhajca Ondrej Zachar.

Najprv vinný len z vydierania

Podnikateľa Jána Kubašiaka z Polomky zavraždili 14. novembra 2006 pri útoku policajného komanda pod vedením Róberta Petluša.

Ten na akciu za peniaze naviedol trenčianskeho policajta Juraja Roszíka a jeho kolegu Róberta Červeňana. Ako objednávateľa útoku na Kubašiaka žaloval prokurátor jeho bývalého spoločníka Igora Š. Zároveň mu kládol za vinu i vydieranie manželov Kubašiakovcov.

Doteraz sa uskutočnili dva procesy, keď v prvom súd uznal vinu iba z vydierania, objednávka vraždy sa nepreukázala. Po odvolaní prokurátora Krajský súd vrátil vec na doplnenie dokazovania. V novom procese Petluš zmenil výpoveď a vyhlásil, že objednávateľom útoku na Kubašiaka bol Igor Š.

Do väzenia nenastúpil

Podľa Petluša však nešlo o objednávku vraždy, ale lúpežné prepadnutie so snahou získať dokumenty zo spoločného podnikania. Okresný súd na základe Petlušovej výpovede i ďalších dôkazov v januári 2015 uznal Igora Š. za vinného z objednávky lúpežného útoku na Kubašiaka a jeho vydierania. Obžalovanému uložil trest osem rokov odňatia slobody a peňažný trest 35 tisíc eur.

Obžalovaný podnikateľ sa voči tomu odvolal a vyhlásil, že žiadne dokumenty od Kubašiakovcov nepotreboval, pretože všetko bolo v sídle spoločných firiem. Obhajoba označila výpoveď expolicajta Petluša za účelovú, ktorá mu má pomôcť k nižšiemu trestu pri prípadnej obnove konania.

V októbri 2015 odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici rozsudok prvostupňového súdu potvrdil v plnom rozsahu. Igor Š. sa na odvolacom konaní ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, ináč by ho bol súd vzal hneď do výkonu trestu. Pretože do väzenia nenastúpil, súd na neho vydal zatykač. Igora Š. však nebolo a dočkal sa i verdiktu Najvyššieho súdu, ktorý vyhovel jeho dovolaniu a následne zrušenia európskeho zatykača.