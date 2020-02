Súd v kauze vraždy Jána Kuciaka (9. deň): Vypovedať majú aj policajní experti (foto)

Vo štvrtok 6. februára pokračuje deviatym dňom hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Súd sa bude zaoberať vecnými dôkazmi ako sú zaistené mobilné telefóny alebo dátové nosiče.

Takisto by pred súdom o spôsobe získania týchto dôkazov mali vypovedať policajní experti a príslušníci organizácie Europol. Prokuratúra z tohto dôvodu v utorok súdu navrhla, aby bola na dobu výsluch týchto svedkov z pojednávania vylúčená verejnosť.

Podľa prokurátorov by totiž vo svojich výpovediach mohli opísať rôzne špeciálne vyšetrovacie metódy, ktoré by nemali byť medializované. Mohlo by to ovplyvniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Súd o tomto návrhu rozhodne pravdepodobne vo štvrtok ráno.