Súd v kauze vraždy Kuciaka (15. deň): Vypovedať príde brat Kočnera a čítať budú aj komunikáciu z Threemy

V pondelok a utorok pokračuje na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, podnikateľa Petra Molnára a ďalších skutkov. Na programe pojednávania je viacero úkonov.

V rámci výsluchu svedkov by mal napríklad vypovedať aj brat obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera. Vypovedať pred súdom by tiež mali súdni znalci a je možné, že súd pristúpi aj k čítaniu komunikácie obžalovaných z aplikácie Threema. Tú na predošlom pojednávaní súd oficiálne zahrnul do dokazovania.