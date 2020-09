Súd v kauze vraždy Kuciaka: Kočner si vypočuje rozsudok alebo sa prípad vráti do fázy dokazovania

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku je vo štvrtok 3. septembra ďalšie pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Z obžalovaných bude prítomný iba Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó súhlasili s konaním v neprítomnosti.

V prípade už ukončili dokazovanie a na súde už odzneli aj záverečné reči, prokurátor v rámci tej svojej navrhol všetkým trom obžalovaným na základe doterajšej bezúhonnosti a priaznivým prognózam prevýchovy tresty 25 rokov väzenia. Rozsudok mal padnúť už v stredu 5. augusta, ale predsedníčka senátu Ružena Sabová zrušila termín pojednávania z dôvodu nutnosti pokračovania v porade senátu o pripravovanom rozsudku.

Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská ešte minulý týždeň pre agentúru SITA uviedla, že súd má v tejto fáze konania dve možnosti, keďže v prípade odzneli záverečné reči aj posledné slová obžalovaných. Buď prípad vráti do fázy dokazovania, alebo vynesie rozsudok.

V prípade, že by sa proces vrátil do fázy dokazovania, majú procesná strany právo navrhovať vykonanie nových dôkazov. Prokuratúra tak podľa medializovaných informácii už urobila, pričom na súd doručila materiál v rozsahu 65 strán. Po vykonaní dôkazov by znovu museli nasledovať záverečné reči a posledné slová obžalovaných.

Po vynesení verdiktu majú prokuratúra aj obhajoba právo podať odvolanie, prípadom by sa tak zaoberal Najvyšší súd SR.