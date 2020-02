Súd v kauze zmenky: Rusko zopakoval, že ich podpísal pre záchranu Markízy (foto)

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v utorok pokračuje pojednávanie v kauze zmeniek TV Markíza.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko.

Účelom podpisu zmeniek za desiatky miliónov eur bolo vyriešenie takzvanej kauzy Gamatex a záchrana vysielacej licencie pre spoločnosť Markíza Slovakia.

V rámci vyjadrovania sa k vykonanému dokazovaniu to v utorok povedal Rusko. Zopakoval tak svoje tvrdenia, ktoré uviedol už v občianskoprávnych konaniach o vyplatenie zmeniek a tiež na začiatku trestného procesu v lete minulého roku.

Rusko v tejto súvislosti zdôraznil, že výpovede jeho viacerých nástupcov vo funkcii riaditeľa Markízy, ktorí pred súdom zhodne vypovedali, že o zmenkách nevedeli, sú irelevantné. Zopakoval totiž, že zmenky naschvál nedal do účtovníctva, ktoré bolo vinou jeho obchodnej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave.

K výpovedi svedka Petra Tótha zase povedal, že svedok klame, o celej veci nič nevedel a viaceré časti výpovede začínal frázou „Marian Kočner mi povedal“. Tóth v kauze zmeniek vypovedal pred súdom s vylúčením verejnosti, prokurátor Ján Šanta však po jeho výpovedi skonštatoval, že potvrdzuje tvrdenia v obžalobe.

Pokiaľ ide o posudok znalkyne Eriky Strakovej, podľa ktorej boli podpisy na zmenkách, pravdepodobne, vyhotovené okolo roku 2013, Rusko ho považuje za účelový. Naopak, stotožňuje sa s tvrdením českého znalca Milana Nouzovského, podľa ktorého vek podpisov nie je možné určiť.

Pokiaľ ide o komunikáciu spoluobžalovaného Kočnera na tému zmeniek v aplikácii Threema, podľa Ruska ide o zmanipulovaný a nezákonný dôkaz.

K výpovediam sa vyjadril aj obžalovaný podnikateľ Kočner, podľa ktorého špecializovaný trestný súd v Pezinku sa nezoberá kauzou „televíznych zmeniek“ alebo „markizáckych zmeniek“, ale zmeniek vystaviteľa Pavla R.

Zároveň kritizoval prokurátora, ktorý sa podľa neho viacerých svedkov pýtal práve na „televízne zmenky“ alebo „zmenky Markízy“, čím ich mohol zmiasť.

Marian K., rovnako ako jeho spoluobžalovaný Pavol R., trvá na tom, že zmenky boli vystavené v roku 2000 ako riešenie kauzy Gamatex. Zopakoval tiež tvrdenie, že s nápadom vystaviť zmenky prišiel právnik Ernest Valko.

Ešte pred Marianom K. sa k vykonanému dokazovaniu vyjadril aj obžalovaný Pavol R., pričom následne utorkové pojednávanie opustil so súhlasom na konanie v jeho neprítomnosti. Pre médiá pri svojom odchode povedal, že považuje súdny proces za tendenčný a dúfa v spravodlivejší prístup v odvolacom konaní.

V priebehu doterajšieho procesu Pavol R. niekoľkokrát zopakoval, že obhajoba plánuje v kauze zmeniek predvolať ďalších svedkov. Nespresnil však, o koho konkrétne má ísť. Dnes v tejto súvislosti povedal, že je presvedčený, že všetky ďalšie návrhy obhajoby na doplnenie dokazovania súd odmietne.

To, že obžalovaným je bránené v predkladaní dôkazov v ich prospech, svedčí podľa Pavla R. aj fakt, že americký znalec Gerald LaPorte, ktorý mal na návrh obhajoby pred súdom vypovedať, tak nakoniec neurobil. Dôvodom bolo, že mu americké úrady oznámili, že za účelom výpovede pred súdom na Slovensku by potreboval povolenie, keďže na obžalovaného Mariana K. sú uvalené zo strany USA sankcie.

Ďalšie znalecké skúmanie podpisov na zmenkách, výsluch svedkov, v prípade ktorých sa pred súdom len čítali výpovede z prípravného konania, alebo konfrontáciu svedkov Jána Kováčika a Vieru Ruskovú navrhuje v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek v rámci ďalšieho dokazovania vykonať obhajoba.

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v tejto súvislosti v utorok uviedol, že o návrhoch obhajoby rozhodne súd v stredu ráno. Prokurátor a tiež právni zástupcovia spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorá v prípade vystupuje ako poškodený subjekt, naopak uviedli, že ďalšie návrhy na dokazovanie v tomto prípade nemajú.

Rozsah doposiaľ vykonaného dokazovania pred súdom považujú za dostatočný, preto súdu navrhli vyhlásiť dokazovanie za skončené. V takom prípad by procesné strany pristúpili k prednesu záverečných rečí.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian K. a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol R.

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian K. požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol R. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza – Slovakia ako žalovaná v druhom rade.

Séria občianskoprávnych pojednávaní

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza – Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch.

Predložené znalecké posudky

Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000.

Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala.

Zmenky vraj boli súčasťou urovnania sporu

Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie. S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Ernest Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady.

Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave.

Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.