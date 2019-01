Súd vydal rozsudok v kauze Gemerský mlyn, obžalovaných Jozefa V. a Ľubomíra N. uznal vinnými

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – V kauze mediálne známej ako Gemerský mlyn vo štvrtok Okresný súd Bratislava II obžalovaných Jozefa V. a Ľubomíra N. uznal za vinných. Vo väzení by si mali obaja odsedieť 12-ročné tresty. Súd im tiež uložil ochranný dohľad na jeden rok a zákaz vykonávať verejné funkcie na päť rokov.

Taktiež majú podľa rozsudku spoločne nahradiť vzniknutú škodu. Bývalí členovia Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM) čelili obžalobe pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku.

Škoda v miliónoch eur

Podľa prokuratúry dvojica spôsobila štátu škodu 4 770 000 eur, keď v júli 2010 v mene fondu podpísala dohodu o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Gemerský mlyn, a to napriek tomu, že fond vyhral súdny spor so spoločnosťou na prvostupňovom súde.

Prokurátor vo štvrtok v záverečnej reči upozornil, že Dozorná rada FNM v čase po parlamentných voľbách vydala uznesenie, aby fond neprijímal žiadne vážne rozhodnutia do nástupu nového vedenia.

Obžalovaní však podľa neho napriek tomu uprednostnili osobný záujem nad verejným a konali tak, že štátu vznikla škoda, ktorá 35-násobne prevyšovala škodu veľkého rozsahu. Súd sa stotožnil s tým, že vina oboch bola dostatočne preukázaná. Verdikt súdu nie je právoplatný, keďže obaja obžalovaní na mieste podali odvolanie.

Konali len svoju povinnosť

Obaja obžalovaní od začiatku súdneho procesu tvrdili, že podpisom dohody len konali svoju povinnosť, keďže ich k podpisu zaviazalo rozhodnutie výboru ako kolektívneho orgánu. Významné rozhodnutia podľa Jozefa V. vedenie fondu vždy konzultovalo s vládou alebo Koaličnou radou. Rozhodnutia Výkonného výboru FNM označil opakovane za politické, keďže všetci jedenásti vtedajší členovia boli politickí nominanti.

Strana Smer-SD mala vtedy vo výbore šesť členov vrátane predsedu, HZDS dvoch členov a SNS troch členov vrátane oboch obžalovaných. Konečné znenie dohody so súkromnou spoločnosťou bolo podľa Jozefa V. vypracované mimo právnej sekcie fondu, ktorej bol v tom čase šéfom.

„Bol nám predložený len konečný variant dohody, a tak som ho aj mal predložiť,“ povedal ešte minulý rok s tým, že sumu, ktorú majú spoločnosti vyplatiť, osobne určil predseda výkonného výboru.

Obvinenie je pre neho ponížením

Vo štvrtok v záverečnej reči tiež zdôraznil, že pôvodne vyšetrovateľ v jeho prípade obvinenie zrušil a trestné stíhanie sa obnovilo až po pokyne vtedajšieho ministra vnútra Daniela Lipšica. Vyšetrovateľ tiež podľa neho ignoroval dôkazy v jeho prospech.

„Zakladal som dve spravodajské služby a vždy som bol na tej správnej strane zákona,“ povedal s tým, že obvinenie je pre neho poníženie a „strašná osobná urážka“. Jozef V. aj Ľubomír N., ktorý bol v tom čase podpredsedom výkonného výboru, zároveň zdôraznili, že za rozhodnutie o mimosúdnom vyrovnaní ako členovia výkonného výboru nehlasovali.

Podľa prokuratúry obžalovaní umožnili neoprávnené vyplatenie 4,77 milióna eur spoločnosti Gemerský mlyn ako mimosúdne vyrovnanie v rámci súdneho sporu, a to napriek tomu, že fond vyhral spor so spoločnosťou na prvostupňovom súde.

Odstúpili od privatizácie podniku

Spor vznikol po tom, ako FNM odstúpil od privatizačnej zmluvy podniku, ale majiteľom, ktorí spoločnosť pôvodne odkúpili v roku 1992 za 16 miliónov vtedajších korún, nevyplatil naspäť peniaze.

Dôvodom bolo, že vlastníci medzitým založili podnik banke, takže fond jej musel vyplatiť ich podlžnosti. Vyplatením vyrovnania Jozef V. a Ľubomír N. podľa obžaloby spáchali trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Prípad sa odohral po voľbách v roku 2010, ešte predtým, než nová vláda vymenila pôvodných nominantov vo FNM.