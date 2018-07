Súd zamietol žalobu Slovak Telekomu v prípade nového poskytovateľa internetu v školách

BRATISLAVA 27. júla (WebNoviny.sk) – Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu Slovak Telekomu v prípade poskytovateľa internetu v školách. Víťazom súťaže o nového poskytovateľa internetu sa stala spoločnosť Swan, Slovak Telekom neuspel.

Podľa Úradu pre verejné obstáravanie (ÚVO) bol výber nového poskytovateľa ministerstvom v poriadku. Slovak Telekom sa voči rozhodnutiu ÚVO bránil a preto dal rozhodnutie ÚVO na súd. Súd dal za pravdu ÚVO.

Agentúre SITA to potvrdil hovorca súdu Pavol Adamčiak. „Senát považuje žalobu za nedôvodnú. Napadnuté rozhodnutie ÚVO nemohlo podľa súdu právnymi účinkami zasiahnuť do právnej sféry Slovak Telekomu. Respektíve zasiahlo len ohraničene do momentu, keď bol vrátený do procesu verejného obstarávania,“ povedal Adamčiak s tým, že proti rozhodnutiu je prípustná kasačná sťažnosť.

Ministerku školstva Martinu Lubyovú teší, že aj súd, ako aj ÚVO, odobrili správnosť postupu ministerstva školstva pri vyhodnocovaní súťaže. Ďalšie kroky oznámi neskôr, keď bude rozhodnutie právoplatné.