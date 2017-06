Sudca ponechal spisovateľa vo väzbe, spájajú ho so skupinou Takáčovcov

BANSKÁ BYSTRICA 2. júna (WebNoviny.sk) – Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pre prípravné konanie v Banskej Bystrici dnes zamietol žiadosť o prepustenie z väzby expolicajta Václava K., stíhaného v kauze takáčovcov. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený podal voči nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Václav K. je známy aj ako spisovateľ pod menom Václav Neuer.

Bývalého elitného policajta a spisovateľa stíhajú so skupinou podsvetia zvaných takáčovci, pôsobiacich pod vedením Ľubomíra K., zvaným Kudla. Raziu na takáčovcov urobila polícia koncom januára, ale spisovateľa vtedy nezadržali a vo februári sa prihlásil sám. Sudca ŠTS ho následne vzal do väzby pre obavu z možného úteku. Václava K. vinia z členstva v zločineckej skupine, podvodu, nátlaku a zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Takáčovcov okolo Kudlu zadržali pri policajnej akcii pod názvom Aladin v nedeľu 29. januára tohto roku. Obvinení sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné súvisiace trestné činy, ako je vydieranie, hrubý nátlak, poškodzovanie cudzej veci a iné. Podľa prokuratúry trestnú činnosť páchali od roku 2009 do súčasnosti. Medzi zadržanými bol aj bývalý olympionik bobista a športový funkcionár Milan J., ktorého sudca 1. februára zobral do väzby, ale Najvyšší súd SR ho o týždeň na to prepustil na slobodu.