Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa „nevyžívajú v mučení“, zamietajú 30 percent žiadostí o vzatie do väzby

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zamieta v priemere 30 % žiadostí prokuratúry o vzatie obvinených do väzby. Na pondelkovom brífingu to uviedol predseda súdu Ján Hrubala. Podľa súdnych štatistík v období rokov 2010 až 2021 vyhovel súd spolu 482 žiadostiam o vzatie obvinených do väzby. Naopak, obvinených do väzby ŠTS nevzal v 165 prípadoch.

„Tá prax nášho súdu je relatívne konzistentná,“ povedal Hrubala s tým, že sudcovia ŠTS sa „nevyžívajú v mučení“. Reagoval tak na argumenty parlamentnej opozície, že väzba je v súčasných medializovaných kauzách využívaná ako „mučiaci nástroj“. „Najvyšší súd vo väčšine prípadov nám dá za pravdu,“ zdôraznil Hrubala.

Zároveň Hrubala reagoval aj na verdikt Ústavného súdu SR, ktorý nariadil prepustiť z väzby stíhaného advokáta Martina R. Toho do väzby vzal práve ŠTS. „Nie sme neomylné stroje,“ povedal Hrubala. Doplnil, že sudcovia ŠTS sa v prípade obvinených snažia väzbu nahrádzať inými inštitútmi, „kedykoľvek sa to dá“.

Fico prekračuje hranice

Pokiaľ ide o kritiku jeho osoby a iných sudcov ŠTS zo strany predsedu strany Smer-SD Roberta Fica, podľa Hrubalu Fico prekračuje hranice „minimálne etického charakteru“. Dodal však, že nemá potrebu v tomto prípade podávať trestné oznámenia alebo inak na predsedu Smeru reagovať.

Pokiaľ ide o Ficovi kritiku prepustenia odsúdeného Ľubomíra Kudličku z väzby v roku 2017, Hrubala uviedol, že bol členom senátu, ktorý Kudličku na jeseň 2020 odsúdil na trest 25 rokov väzenia.

Hrubalu údajne dvakrát riešila polícia

Predseda strany Smer-SD na minulotýždňovej tlačovej konferencii mimo iného uviedol, že Jána Hrubalu dvakrát riešila polícia pre alkohol za volantom, pričom raz mu zadržali vodičský preukaz a po druhý raz odmietol „fúkať“. Hrubala a sudca najvyššieho súdu SR Juraj Kliment podľa Fica tiež svojimi rozhodnutiami prispeli v roku 2017 k prepusteniu dnes odsúdeného Ľubomíra Kudličku.

Fico kritizoval aj sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú, ktorá napriek prieťahom prokurátora Kysela ponechala vo väzbe obvineného Jozefa R. Toho nakoniec pustil na slobodu až Najvyšší súd SR. Zároveň spochybnil jej nestrannosť v chystanom procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K.