Sudcu, ktorý zobral niekoľko úplatkov, uznali vinným, hrozí mu šesť rokov vo väzení

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Trebišovského sudcu Milana J. odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku za prijímanie úplatku. Zároveň súd uznal troch obžalovaných vinných z jeho uplácania. Agentúre SITA utorňajšie rozhodnutie súdu potvrdila hovorkyňa Katarína Kudjáková.

Súd ho uznal vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vymeral mu trest šesť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s miernym stupňom stráženia, peňažný trest tritisíc eur a trest zákazu činnosti vykonávať povolanie sudcu na sedem rokov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Sudca má na základe Disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu SR pozastavený výkon funkcie.

Úplatky podľa obžaloby bral ako sudca Okresného súdu v Trebišove. Išlo o tri skutky – dva z februára a jeden z marca roku 2013.

V prvom prípade Milan J. prijal podľa obžaloby od Istvána L., ktorý v tom čase žil pod menom Arnold V., loveckú dýku v hodnote viac ako 16-tisíc českých korún (cca 632 eura) za to, že mu schválil dohodu o vine a treste uzatvorenú s prokurátorom v roku 2008 a vydal rozsudok.

Dýku mu dal tiež za to, že mu 11. februára 2013 vydal urýchlene uznesenie o účasti odsúdeného Arnolda V. na amnestii prezidenta SR a odpustenie trestu.

Okresný sudca si nechal podľa prokurátora v druhom prípade prisľúbiť presne nešpecifikovanú peňažnú sumu od advokáta Atilu B. ako úplatok za to, že vo veci obžalovaného Dezidera B. mu uloží iba peňažný trest namiesto predtým mu uloženého nepodmienečného trestu, pričom konkrétny druh trestu v súkromnom rozhovore s advokátom dohodol a následne vydal rozsudok.

V treťom prípade si nechal sľúbiť peňažnú sumu 1 500 eur ako úplatok od Ondreja T. a Miroslava M., obžalovaných zo zločinu krádeže za to, aby rozhodol v ich prospech.

Istvánovi L. za prečin podplácania súd vymeral dvojročný trest s podmienečným odkladom na štyri roky. Atilovi B. uložili za prečin podplácania trest päťtisíc eur. Ondrej T. dostal trest za podplácanie 30 mesiacov so zaradením do ústavu na výkon trestu s miernym stupňom stráženia. Miroslav M. bol oslobodený spod obžaloby.