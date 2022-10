Sudkyni figurujúcej v kauze Kočnerových zmeniek hrozí strata funkcie, čelí obvineniu z prijímania úplatku

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR sa začal disciplinárny proces so sudkyňou Okresného súdu Bratislava I Denisou C., ktorá figuruje v kauze miliónových televíznych zmeniek. Podnet na disciplinárne stíhanie podal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

Dôvodom je závažné disciplinárne previnenie, ktoré je podľa neho nezlučiteľné s funkciou sudcu. Sudkyňa totiž podľa neho pred špeciálnou komisiou rady dostatočne nevysvetlila informácie spochybňujúce jej sudcovskú integritu.

Prijímanie úplatkov

Sudkyňu Denisu C. zadržali a obvinili z prijímania úplatku v rámci policajnej akcie Búrka v marci 2020. Do októbra daného roku bola aj väzobne stíhaná. Podľa medializovanej komunikácie z aplikácie Threema poverila bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská Denisu C., aby pomohla ďalšej sudkyni, konkrétne Zuzane M. z Okresného súdu Bratislava V, vypracovať rozsudok v kauze sporu o zmenku za osem miliónov eur.

Konkrétne daný rozsudok prikázal vyplatiť zmenku v prospech dnes už odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera. Denisa C. podľa komunikácie mala dostať aj časť finančnej odmeny určenej pre Jankovskú.

Návrh prerušenia konania

Právna zástupkyňa disciplinárne obvinenej Jitka Mikušová v tejto súvislosti navrhovala prerušiť disciplinárne konanie, pokým sa voči nej neskončí trestné konanie.

Obe sú totiž podľa nej úzko prepojené. Samotná Denisa C. uviedla, že jej nie je zrejmý dôvod disciplinárneho stíhania.