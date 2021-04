Súdna rada bude vyberať sudcov do Najvyššieho správneho súdu, do druhého kola sa prihlásilo 13 uchádzačov

Do druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde SR sa prihlásilo 13 uchádzačov. Konať sa bude v dňoch 11., 12., 18., a 19. mája 2021 so začiatkom o 9:00 v sídle Súdnej rady SR. Agentúru SITA o tom informovala Veronika Müller z Kancelárie Súdnej rady SR.

„Potešujúce je, že siedmi z nich sú zo správneho kolégia najvyššieho súdu. Spolu so štyrmi ich kolegami prihlásenými do prvého kola výberového konania je to 11 sudkýň a sudcov z tohto kolégia,“ uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.