Súdna rada vyberie prvých sudcov na Najvyšší správny súd SR, kandidátov je dosť

Na výberovom konaní na sudcu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) by sa malo zúčastniť 16 uchádzačov. Prvých sudcov na nový súd bude vyberať Súdna rada SR od 7. do 9. marca a od 12. do 14. marca. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti na svojej internetovej stránke.

Výberové konanie bude pozostávať z verejného vypočutia pred súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Celkovo je na NSS SR potrebné obsadiť 29 voľných miest sudcami.

Podmienky splnil len jeden

Predpoklady pre účasť na výberovom konaní nesplnilo 20 uchádzačov. Podmienkami bolo napríklad dosiahnutie 30 rokov veku, ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a právnická prax najmenej 10 rokov.

Do výberové konania sa prihlásili aj štyria sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Podmienky však splnil len jeden, a to sudca Marián Trenčan. Podmienky nesplnili sudcovia Viera Nevedelová, Zdenka Reisenauerová a Viola Takáčová.

Diskriminačný výber

Osemnásti sudcovia správneho kolégia najvyššieho súdu sa domáhali preskúmania súladu obsadzovania Najvyššieho správneho súdu SR s ústavou. Argumentovali tým, že výber je v ich prípade oproti iným uchádzačom o funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu diskriminačný.

Navrhovali, aby ich na správny súd „preložili“. Predseda súdnej rady Ján Mazák sa však rozhodol nepodať návrh na konanie o súlade zákona o sudcoch s Ústavou SR.