Súdne dokazovanie v kauze nástenkový tender podľa prokurátorky preukázalo vinu obžalovaných

PEZINOK 10. októbra (WebNoviny.sk) – Špecializovaný trestný súd v Pezinku dnes ukončil dokazovanie v kauze nástenkový tender a pristúpil k prednesu záverečných rečí. Podľa prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry dokazovanie pred súdom preukázalo vinu piatich obžalovaných.

Dokazujú to podľa nej výpovede svedkov, vrátane bývalých zamestnancov rezortu výstavby a regionálneho rozvoja. Viacerí totiž vypovedali, že napriek pôsobeniu na kompetentných odboroch o verejnom obstarávaní na zabezpečenie reklamných služieb nevedeli a neprišli do styku ani so zmluvou podpísanou s víťazným konzorciom.

Pre Mariána J. navrhujú 10 až 20 rokov väzenia

Obstarávanie tiež podľa prokurátorky nebolo riadne zverejnené na informačných prostriedkoch ministerstva, hoci to tak bolo pri iných obstarávaniach aj v nižšej finančnej hodnote.

Podľa zákona tiež rôzne služby nemohli byť zabezpečené len jedným obstarávaním, pripomenula prokurátorka v približne hodinu a pol trvajúcej reči. Zároveň zdôraznila, že aj výpovede obžalovaných, v ktorých deklarovali svoju nevinu, sú vo vzájomnom rozpore a tiež to, že neštandardný postup pri verejnom obstarávaní konštatovali aj znalecké posudky vypracované kontrolnými orgánmi.

V prípade exministra Mariána J. navrhuje preto prokurátorka uložiť mu trest v prvej polovici trestnej sadzby, ktorá je v jeho prípade v rozmedzí 10 až 20 rokov väzenia. Rovnako trest z prvej polovice trestnej sadzby navrhuje uložiť v pípade Igora Š. a Zdenky K. V ich prípade predstavuje trestná sadzba rozmedzie sedmimi až 12 rokmi.

V prípade Tomáša L. a Radoslava B. navrhuje prokurátorka vzhľadom na ich nižšie postavené pozície na ministerstve mimoriadne znížené tresty pod hranicou trestnej sadzby. Všetci obžalovaní by si ich podľa návrhu prokuratúry mali odpykať v zariadeniach s minimálnym stupňom stráženia. Očakáva sa, že súd vynesie v tomto prípade rozsudok na budúci týždeň.

Prípad sa stal v roku 2007

Prokuratúra v tomto prípade v súvislosti s machináciami pri verejnom obstarávaní obžalovala päť osôb vrátane dvoch bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú národnú stranu Mariána J. a Igora Š. Ďalšími obžalovanými v prípade sú Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K.

Exminister Marián J. čelí obžalobe za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom v súbehu s obzvlášť závažným zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažným zločinom porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Igor Š., Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. sú obžalovaní za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom.

Prípad sa stal v roku 2007. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vtedy zverejnilo oznam o tendri na reklamné služby v hodnote 3,6 miliardy vtedajších korún iba na nástenke na chodbe ministerstva. Ponuku zaslalo len jedno konzorcium, ktoré následne vyhralo. Dvoch spomenutých ministrov za SNS stála kauza kreslo. Tender neskôr zrušili, konzorcium však na ňom údajne stihlo zarobiť viac ako tri milióny eur.