Súdny proces s oscarovým režisérom Polańskim trvá 40 rokov, žiadosť obete o ukončenie zamietli

LOS ANGELES 21. augusta (WebNoviny.sk) – Losangeleský sudca zamietol žiadosť obete režiséra Romana Polańského o ukončenie prípadu sexuálneho zneužitia, ktorý sa ťahá už štyri desaťročia, zatiaľ čo filmár sa vyhýba spravodlivosti.

Sudca vyššieho súdu Scott Gordon rozhodol, že ak chce Polański obvinenie zo sexuálneho zneužitia mladistvej uzavrieť, musí sa vrátiť do Kalifornie odkiaľ v roku 1978 ušiel. Rozhodnutie, ktoré zverejnili na režisérove 84. narodeniny, bolo reakciou na žiadosť Samanthy Geimer o uzavretie prípadu, ktorý je podľa nej 40-ročným trestom pre páchateľa aj obeť.

Trauma z právneho systému

“Jej vyhlásenie je dramatickým dôkazom toho, aký dlhotrvajúci traumatizujúci vplyv majú tieto zločiny i odmietanie obvineného podriadiť sa súdu a odpykať si trest, na jej život,” napísal Gordon.

Geimer údajne dlho podporuje Polańského snahy o ukončenie prípadu, no v júni pred súdom po prvý raz prehovorila v jeho prospech. Sudcovi povedala, že je veľmi sklamaná, že sa to ešte nestalo a poprosila ho, aby “túto záležitosť ukončil zo súcitu” s ňou a jej rodinou, pričom tvrdí, že ju viac traumatizuje právny systém a dopad prípadu, ako jej kedy ublížil Polański. Gordon sa však vyjadril, že súd nemôže zamietnuť prípad len preto, že je to v najlepšom záujme obete.

Ušiel pred vynesením rozsudku

Rodáka z Paríža obvinili v roku 1977 zo šiestich trestných činov vrátane znásilnenia vtedy 13-ročnej Samanthy Geimer. Päť zo šiestich obvinení neskôr stiahli, keď sa Polański priznal, že mal s mladistvou pohlavný styk a s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste. Sudca ho predtým, ako rozhodol o dĺžke trestu, poslal na 90-dňové psychiatrické pozorovanie, odkiaľ ho po 42 dňoch prepustili. Filmár však krátko pred vynesením rozsudku z USA ušiel a usadil sa vo Francúzsku, kde bol mimo dosahu americkej justície. Po vyše 31 rokoch ho zatkli 26. septembra 2009 po prílete do Zürichu, kde si mal prevziať ocenenie na filmovom festivale. USA následne požiadali o jeho vydanie. Švajčiarsko však 12. júla 2010 oznámilo, že žiadosti nevyhovelo a Polańského prepustili z domáceho väzenia.

Koncom októbra 2014 Polańského vypočúvala poľská prokuratúra po tom, ako sa zúčastnil na oficiálnom otvorení Múzea histórie poľských židov vo Varšave. Druhý raz ho vypočúvali predvlani v januári, keď losangeleská prokuratúra zaslala poľským úradom žiadosť o jeho vydanie. Polański potom koncom februára 2015 vypovedal aj na súde. Verdikt mali pôvodne vyniesť už na jar 2015, súd však rozsudok dvakrát odročil s tým, že poľské úrady požiadali americkú stranu o právnu pomoc. Súd nakoniec v októbri 2015 žiadosť o vydanie zamietol, pričom vlani v decembri tento verdikt potvrdil aj poľský najvyšší súd.

Oscar za film Pianista

Rajmund Roman Thierry Polański získal svojho zatiaľ jediného Oscara za réžiu snímky Pianista (2002), pričom na túto trofej ho nominovali aj ako jedného z producentov filmu. O cenu americkej Akadémie filmových umení a vied sa uchádzal aj vďaka titulom Rosemaryino dieťa (1968), Čínska štvrť (1974) a Tess (1979).

Tri razy ho nominovali na Zlatý glóbus, pričom za film Čínska štvrť túto cenu aj dostal. Na konte má aj snímky ako napríklad Nôž vo vode (1962), Hnus (1965), Slepá ulička (1966), Ples upírov (1967), Nájomník (1976), Horký mesiac (1992), Smrť a dievča (1994), Deviata brána (1999), Oliver Twist (2005), Muž v tieni (2010), Carnage (2011) alebo Venuša v kožuchu (2013). Jeho manželku, herečku Sharon Tate zavraždila v roku 1969 skupinka fanatikov, ktorých viedol Charles Manson.