Otec trinástich detí získal zo žobrania šiestich obetí viac ako 40 tisíc eur

BANSKÁ BYSTRICA 19. júna (WebNoviny.sk) – Trest odňatia slobody na desať rokov v najprísnejšom väzení uložil dnes senát Okresného súdu v Banskej Bystrici 43-ročnému Igorovi H. z Hnúšte. Uznal ho za vinného zo zločinu obchodovania s ľuďmi, pretože vyviezol šiestich Slovákov do Nemecka, kde ich nútil žobrať.

Zo šiestich žobrákov žijú už iba dvaja. Igor H. sa ku skutkom podľa obžaloby priznal, čo bola poľahčujúca okolnosť a senát mohol uložiť trest pod dolnú hranicu sadzby. Rozsudok nie je právoplatný, pretože Igor H. sa voči nemu odvolal a prokurátor sa vyjadrí v lehote.

Na vývoze sa podieľali aj rodinný príslušníci

Spolu s Igorom H. ako iniciátorom a organizátorom akcie prokurátor žaloval aj ďalších príslušníkov rodinného klanu – bývalú Igorovu družku Darinu, dvoch synov, zaťa a jeho brata. Tým za vinu kládol, že sa podieľali na vývoze „žobrákov“ a ich vykorisťovaní.

Všetci sa k protiprávnemu konaniu priznali a senát im každému vymeral trojročné podmienečné tresty so skúšobnou dobou na päť rokov a probačným dohľadom súdu. Senát im uložil aj povinnosť nájsť si v skúšobnej lehote zamestnanie.

Na žobranie využil 66-ročného invalida

Prvého Slováka vyviezol Igor H. na žobranie do Nemecka v roku 2007. Invalidný muž vo veku 66 rokov bez dolných končatín „pracoval“ pre Igora H. a jeho družku do septembra 2009, keď sa mu zhoršil zdravotný stav. Vtedy ho Igor H. doviezol na Slovensko, kde 30. septembra 2009 zomrel na multifunkčné zlyhanie.

Ďalšieho „žobráka“ vo veku 66 rokov a bez jednej nohy našli v roku 2010. Vtedy muža prepustili z nemocnice po mozgovej príhode a Igor H. ho zobral do Nemecka. Rovnako ako predošlý muž aj tento sediac na invalidnom vozíku musel sedem dní v týždni žobrať, pričom organizátor mu bral všetky vyžobrané peniaze a posielal ich domov družke Darine. Postihnutý spával pod mostom, dostával jesť iba raz denne a alkohol, pretože bol od tejto drogy závislý. Muž v decembri 2011 dostal zápal pľúc a v nemeckej nemocnici zomrel.

Inkasovali aj ich dôchodky

Igor H. sa s družkou dostali aj k účtom oboch mužov a inkasovali ich starobné dôchodky. Podobne sa Igor H. správal aj k ďalším štyrom žobrajúcim. Jedného vozil na Slovensko, aby si prevzal invalidný dôchodok, ale hneď pred poštou mu ho zobral. Igor H. sa neštítil použiť voči mužom aj fyzické násilie. Do Nemecka neskôr zobral svojich dvoch synov, zaťa a jeho brata, ktorí žobrajúcich vozili na vybrané miesta, dávali na nich pozor, odoberali im peniaze a zabezpečovali stravu.

Igor H. učil žobrákov, aby vedeli po nemecky povedať prosím a poďakovať. Ešte pred samotným vyvezením do Nemecka nechali mužov „zarásť a zašumieť“, aby vyzerali čo najviac opustene. Prokuratúra vyčíslila, že v rokoch 2009 až 2014 rodinný klan Igora H. získal zo žobrania šiestich obetí viac ako 40 tisíc eur.

Obhajkyňa Igora H. v záverečnej reči uviedla, že jej klient vozil záujemcov o žobranie do Nemecka s ich súhlasom. Rodiny o nich nestáli, boli postihnutí viacerými chorobami a chceli si k dôchodku privyrobiť. Igor H. už od roku 2006 chodil sám do Nemecka žobrať hrou na gitaru a údajne si zarobil desať až trinásť tisíc eur ročne. V regióne sa to rozkríklo a našli sa opustení ľudia, ktorí mali záujem o žobranie v Nemecku.

Obžalovaný má trinásť detí

Obhajkyňa vyhlásila, že zdravotný stav záujemcov o žobranie Igor H. nepoznal, ale nosil im lieky, predpísané ich obvodným lekárom. Navrhla súdu prekvalifikovať konanie Igora H. podľa miernejšieho ustanovenia, ale po jeho priznaní, že skutky spáchal podľa obžaloby, súd tak nemohol urobiť. Igor H. v záverečnej reči povedal, že mu je ľúto, čo sa stalo a keby mohol všetko vrátiť späť, už by to nikdy neurobil.

Zaujímavosťou prípadu je, že obžalovaný Igor H. nikdy nebol ženatý, ale má trinásť detí s dvoma ženami. Jedna z nich je obžalovaná Darina, s ktorou má deväť detí a s ďalšou družkou Martou štyri. Ani s jednou už nežije, ba Marta nechala štvoricu maloletých detí na krku Igorovmu bratovi a sama odišla do Nemecka. Darina žije s ďalším mužom, s ktorým má už desiate dieťa. Dostáva iba rodinné prídavky, ale pomáhajú jej dospelí synovia.