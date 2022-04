Súhlas parlamentu s väzbou poslanca by mal zostať v ústave, myslí si Peter Kresák

Článok ústavy, ktorý hovorí o tom, že poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady SR, by mal zostať zachovaný. Myslí si to ústavný právnik a bývalý poslanec parlamentu Peter Kresák, ktorý agentúre SITA povedal, že „nech to tam radšej zostane v tejto situácii“.

Parlament aktuálne rokuje o tom, či bude súhlasiť s väzobným stíhaním poslanca a bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Ak by parlament s väzbou súhlasil, musel by o nej ešte rozhodnúť súd. Počas väzby by Robertovi Ficovi poslanecký mandát nezanikol, len by si ho neuplatňoval.

Kresák v tejto súvislosti upozornil, že sa naráža na problém, že takýto poslanec nemôže vykonávať svoj mandát pred tým, ako by bol právoplatne odsúdený. „Áno, je to problém,“ poznamenal Kresák.

Súhlas parlamentu s väzbou

Predseda Obyčajných ľudí a osobností (OĽaNO) Igor Matovič tento týždeň na tlačovej besede uviedol, že pasáž ústavy o tom, že parlament musí súhlasiť s väzbou poslanca, je pohrobkom poslaneckej imunity a nemala by v právnom poriadku figurovať.