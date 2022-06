Suja v komunálkach zabojuje o post župana Košického kraja, do volieb ide s podporou strany Hlas-SD (video+foto)

Kandidátom strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) na predsedu Košického samosprávneho kraja je Róbert Suja. Kandidatúru oznámil dnes v Košiciach spolu s predsedom strany Hlas-SD Petrom Pellegrinim a ďalšími členmi strany.

Čerpanie eurofondov je prioritou

„Mojím heslom je iný kraj a ja naozaj chcem ponúknuť iný kraj, ako sme ho vnímali doteraz. Súčasný rozpočet kraja je historicky nastavený na udržiavanie, tak prvá a jedna zo zásadných vecí je, že chcem zvýšiť financovanie, či už z eurofondov alebo hľadať iné zdroje. Chcel by som ísť do infraštruktúrnych projektov a do projektov, ktoré nám prinesú sofistikovanejšiu prácu,“ uviedol Suja.

Ako ďalej dodal, ďalšou prioritou je budovanie rodinného zázemia pre výchovu detí, zabezpečenie dôstojného života a staroby pre seniorov či kvalitnejší a inšpiratívnejší život pre všetkých občanov kraja.

Nová perspektíva pre kraj

„Som veľmi rád, že vám môžem predstaviť kandidáta strany Hlas – sociálna demokracia, ktorý nadobudol cenné skúsenosti v zahraničí počas pôsobenia v popredných globálnych spoločnostiach. Teší ma, že sa rozhodol vrátiť domov, aby svoje skúsenosti ponúkol aj vám, obyvateľom Košického kraja, prostredníctvom iného prístupu k ľuďom, iným prístupom k riešeniu ich problémov a predostretím inej perspektívy riadenia Košického kraja,“ povedal predseda strany Pellegrini.

Robert Suja je rodený Košičan, pred viac ako 20 rokmi odišiel do zahraničia. Posledné roky žije striedavo v Bratislave a Košiciach, ale ako uviedol, väčšinu času trávi v Košiciach. Pracoval v nadnárodných globálnych poradenských firmách a neskôr pôsobil ako poradca v informačných technológiách v exekutíve štátu. Pracoval ako poradca generálneho tajomníka služobného úradu na ministerstve zdravotníctva a tiež ako poradca ministra školstva. Bol dočasným riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a tiež kandidátom na post šéfa Národného kontrolného úradu (NKÚ). Nie je členom strany Hlas-SD.