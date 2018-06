Súkromní lekári hlásia akútny nedostatok ambulantných lekárov, mnohé ambulancie zanikajú

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Asociácia súkromných lekárov (ASL) opätovne upozorňuje na akútny nedostatok ambulantných lekárov.

Stúpajú počty pacientov na jednu ambulanciu

„Tento stav sa skutočne priblížil k bodu nula, respektíve už sme v bode mínus päť. To znamená, že už prichádza obdobie, kedy nám ambulancie zanikajú a zanikajú nám ambulancie bez náhrady,“ upozornil na tlačovej konferencii prezident ASL Marián Šóth.

Ako pokračoval, karty pacientov sa dostávajú do rúk ostatných kolegov, čo znamená, že stúpajú počty pacientov na jednu ambulanciu. Šóth pripomenul, že na to, aby ambulancie optimálne fungovali, je primeraný počet pacientov ambulancie všeobecného lekára pre dospelých okolo 1 600, pre pediatrickú ambulanciu je to 1 100 pacientov. Podľa prezidenta ASL sú v súčasnosti ambulancie predimenzované.

Sľúbené peniaze nevideli dodnes

Asociácia upozorňuje aj na nedofinancovanie ambulantného sektora. „Minulý rok bol ozdravný plán pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, minulý rok sa zmluvy so zdravotnými poisťovňami navyšovali o nulu, bolo nám sľúbených 50 miliónov eur do ambulantného sektoru a dodnes sme z nich nevideli ani cent. Od 1. júla nebude mať trištvrte milióna našich pacientiek – mamičiek gynekologickú starostlivosť, pretože naše zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zanikajú,“ upozornil Šóth.

Šéf asociácie vyzýva rezort financií aj ministerstvo zdravotníctva, pod gesciou predsedu vlády, aby sa situáciou ambulantných lekárov zaoberali. Rovnako Šóth vyzýva, aby sa sadzba za poistencov štátu dostala na minimálne päť percent, zároveň kritizuje každoročné zvyšovanie sadzby na posledné dva mesiace v roku. Považuje to totiž za nesystémový krok.