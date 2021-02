Sulík: Ak má parlament schváliť predĺženie núdzového stavu, musí existovať veľmi dobrý dôvod

Ak má Národná rada SR (NR SR) schváliť predĺženie núdzového stavu, musí to byť veľmi dobre odôvodnené. Ide zároveň o oprávnenú požiadavku. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že ak to tak bude, poslanci budú hlasovať. Nevie však garantovať všetkých poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS), dodal, že k tomu budú mať poslanecký klub.

Kabinet na rokovaní 5. februára predĺžil núdzový stav do 19. marca. Núdzový stav sa predlžoval od 8. februára na 40 dní. Vláde tento krok musia ešte potvrdiť poslanci NR SR, a to do 20 dní od jeho predĺženia. Parlament by mal zasadnúť v stredu 24. februára.