Sulík by neporovnával Bratislavu s inými okresmi, hraničné priechody chce však dostať pod kontrolu

Pri prijímaní ďalších opatrení by sa mali brať do úvahy regionálne rozdiely v rámci šírenia pandémie. Myslí si to minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho je chyba, ak by boli prijaté rovnaké opatrenia v Bratislave, ktorá eviduje 15 novoinfikovaných na 100-tisíc obyvateľov a v okresoch, kde je tento počet násobne vyšší.

„Uplatniť rovnaké opatrenia nepovažujem za správne,“ skonštatoval. Či pritom tento princíp bude presadzovať na pondelkových rokovaniach, ešte nevedel. „Uvidíme, ako sa vyvinie debata na vláde a Ústrednom krízovom štábe,“ povedal.

Minister hospodárstva však trvá na tom, že hraničné priechody musíme dostať pod kontrolu. „Treba zabezpečiť, aby všetky vstupy na územie Slovenskej republiky boli pod kontrolou,“ skonštatoval. Podľa neho to znamená, že všetci prichádzajúci budú mať test, alebo si test spravia alebo budú mať výnimku, ako napríklad pendleri.

Minister sa vyjadril aj k víkendovému celoplošnému testovaniu. Podľa neho bolo veľmi dobre, až výborne logistiky zvládnuté.