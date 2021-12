Sulík by v režime OP otvoril aj reštaurácie a na vláde hovoril aj o téme skutočného odškodnenia prevádzok (video)

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) otvoril na stredajšom rokovaní vlády otázku skutočného odškodnenia prevádzok.

Týkať by sa to malo najmä reštaurácií, ktoré od 10. decembra na rozdiel od obchodov a služieb musia ostať zatvorené. „O tomto bude prebiehať intenzívne rokovanie. Spravím všetko preto, aby boli aspoň riadne odškodnené,“ skonštatoval Sulík.

Zároveň avizoval, že plánuje o otvorení reštaurácii opätovne rokovať a potvrdil, že keby to bolo iba na ňom, otvoril by ich pre očkovaných a prekonaných už teraz. „Mrzí ma, že to neprešlo,“ skonštatoval.