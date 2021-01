Sulík je po dovolenke v karanténe, výnimku od hygienikov nevyužil

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nevyužil počas dovolenky v Spojených arabských emirátoch výnimku Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a je momentálne v karanténe. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková.

Výnimka od hygienikov

Sulík to zdôvodnil tým, že keďže nešlo o služobnú cestu, nevidel dôvod využiť ju. Tiež si dal urobiť PCR test, ktorý bol negatívny.

Výnimka od ÚVZ SR zabezpečuje, že jej držiteľ nemusí po návrate z cudziny do desaťdňovej karantény či na povinné testovanie.

Sulík vo štvrtok 7. januára vo svojom profile na sociálnej sieti oznámil, že sa vrátil z dovolenky v zahraničí, kde strávil s rodinou Vianoce a Nový rok.

Semafor zdravia bol zmetený zo stola

Matejková podotkla, že Sulík výnimku mal aj na služobnej ceste v novembri 2020, no PCR test aj tak absolvoval.

„Výnimku dostal vzhľadom na to, že potreboval splniť úlohu premiéra – Semafor zdravia. Výnimku z testovania nevyužil, PCR test mal negatívny, týkalo sa to len karantény. Bolo to po pracovnej ceste v krajine, kde bola a je dobrá epidemiologická situácia, nevyskytla sa v nej mutácia vírusu a opakovane sa testoval pred cestou a aj po nej,“ vysvetlila hovorkyňa.

Doplnila, že Sulíka o to viac mrzí, že Semafor zdravia bol zmetený zo stola, pretože ak by bol prijatý, tak by sa v Nitre 8. decembra plošne testovalo. Podľa Sulíka by sa tak dalo vyhnúť aktuálnej situácii.