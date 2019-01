Sulík je pripravený prevziať zodpovednosť za Slovensko a tvrdí, že Smer-SD treba nahradiť

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) – Líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík je pripravený prevziať zodpovednosť za Slovenskú republiku.

Smer-SD treba nahradiť

„Som si vedomý toho, že je to strašne otrepané a hovoria to všetci. Na druhej strane, som v politike desať rokov a myslím si, že je dostatočne známe, že som sa za funkciami nikdy strašne netriasol. Ale keď sa teraz pozriem na krajinu, v ktorej žijem, na ktorej mi záleží, tak Smer-SD treba nahradiť,“ povedal to Sulík v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že v Smere-SD sa už zbavili všetkých dobrých nápadov a „všetci ešte ako tak použiteľní ľudia im utekajú“.

Podľa neho strana, ktorá môže zodpovednosť za krajinu prevziať potrebuje niekoľko faktorov, ktoré nie sú zastupiteľné medzi sebou. „Potrebujete ľudí, program, zázemie, financovanie kampane, skúsenosti. A strana, ktorá existuje rok, bude mať ťažko dostatočné množstvo skúseností. Pamätám si rok 2010, keď sme mali rok. Dnes SaS je najskúsenejšia strana a máme plné odhodlanie, a preto my sme tí, ktorí sú teraz na rade, od ktorých sa to očakáva. Je to pre nás záväzok nesklamať,“ vyhlásil. Podľa neho ak má vzniknúť slušná vláda, musí ju spraviť SaS a Sulík je na to pripravený a bude sa tomu osobne venovať.

Dôležitá je jednota strany

Na otázku, či by v prípade úspechu zotrval ako predseda vlády aj ako líder strany SaS, uviedol, že chápe, že keď chce strana prežiť, fungovať dlhšie ako jej zakladateľ a keď nechce zaniknúť aj s jej zakladateľom, tak musí dôjsť k „mierovej výmene predsedu“.

„To bez pochyby, ale teraz sú pred nami voľby do NR SR a tam, naopak, je dôležité, aby bola strana zjednotená, aby mal predseda silný mandát, a preto som aj na našej programovej konferencii oznámil, že budem opätovne kandidovať na predsedu strany. Čo bude po voľbách, o tom budem včas informovať,“ vyhlásil a dodal, že momentálne nie je žiadna takáto úvaha na stole.