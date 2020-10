Sulík je proti zatváraniu všetkých reštaurácií, zatvoriť by sa mali len prevádzky s ohniskom nákazy

Minister hospodárstva SR Richard Sulík chce zatvárať reštaurácie, divadlá a kiná iba v tých okresoch, v ktorých sa v spomínaných prevádzkach vyskytlo ohnisko nákazy. To isté by sa malo týkať fitnescentier.

Toto opatrenie v boji proti koronavírusu navrhne už na stredajšom rokovaní vlády. Uviedol to v utorok v relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres.

„V SaS podporujeme niektoré opatrenia, no v prípade reštaurácií chýbajú fakty. Aký zmysel má zatvoriť 20-tisíc reštaurácií v 78 okresoch, keď iba v piatich okresoch v nich prišlo k nákaze? Zdravý rozum hovorí, že dobre, zavrime všetky reštaurácie v daných okresoch, a pod toto sa hneď podpíšeme. So zvyškom nemôžeme súhlasiť. Keď som hľadal v tejto štatistike, koľko ohnísk nákazy máme v divadlách, kinách či fitnes centrách, nenašiel som ani jedno. Zavrime teda tieto prevádzky len v prípade, že sa ohnisko v okrese vyskytne. Bolo by to potom celé dynamickejšie, opatrenie by bolo v podstate zhodné s celoplošným, no výrazne ekonomicky šetrnejšie,“ povedal v utorok v Rádiu Expres Richard Sulík.