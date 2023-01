Sulík je zo správania opozície prekvapený a nemyslí si, že septembrový termín volieb je až tak neskorý

Septembrový termín predčasných parlamentných volieb nie je až tak neskorý, povedal to v utorok po schválení 30. septembra ako termínu volieb predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

Ako dodal, sú tam dva mesiace, keď vláda nerokuje ani nezasadá parlament, čiže podľa neho pôjde oproti júnu o predĺženie len o jeden pracovný mesiac. Podľa Sulíka je ale jedno kedy, za dôležité považuje, že takto bola urobená dohoda, aby na pôdoryse bývalej koalície došlo k zmene ústavy, a tiež aby došlo k predčasným voľbám.

Sulík vyjadril prekvapenie nad správaním zvyšku opozície, najmä strán Smer-SD a Hlas-SD. Myslí si, že sú to práve oni, kto by mal chcieť predčasné voľby, no napokon sa prepracovali k akémusi „trucpodniku„, že keď nebolo úplne tak, ako chceli oni, tak september nechcú.

Zdôraznil, že s takýmito partnermi je rokovanie náročné, i preto mu bolo milšie urobiť takúto dohodu s ich bývalými koaličnými partnermi, a to najmä po tom, ako Igor Matovič (OĽaNO) už nie je súčasťou vlády a vláda s obmedzenými kompetenciami je pod kontrolou prezidentky.