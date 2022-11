Sulík mal Klusovi tiež sľubovať výhody, ak prestane „vystrájať“. Výroky šéfa SaS sa mu preto zdajú zvláštne

Nezaradenému poslancovi Národnej rady SR (NR SR) Martinovi Klusovi prídu zvláštne výroky predsedu Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka, ktorý uviedol, že Klus má sľúbené teplé miestečko v Bruseli.

„Je to zvláštne preto, lebo predseda SaS mi ešte nedávno sľúbil zvoliteľné miesto na kandidátke do europarlamentu, ak podľa jeho slov prestanem vystrájať,“ uviedol Klus na sociálnej sieti.

Napriek tomu, že poslanec opustil poslanecký klub SaS, tu „vznikla veľká potreba ‚nasadiť mi čertovské rohy‘ v duchu ‚nechal sa kúpiť a uvidíme za čo‘,“ dodal poslanec.

Klus má dlhodobé ambície

Martin Klus tvrdí, že Richard Sulík veľmi dobre vie o poslancovej dlhodobej ambícii zameniť politický život za skúsenosť v diplomacii či v európskych inštitúciách.

„Prvýkrát sa o tom verejnosť dozvedela už v júni minulého roku na kongrese SaS, keď túto možnosť spomenul vtedajší minister rezortu diplomacie Ivan Korčok. Na mojom záujme sa nič nezmenilo,“ napísal Klus.

Poslanec zdôraznil, že odchodom z diplomacie a s príchodom do NR SR sa jeho záujem ešte viac umocnil a dodal, že sa o takú ponuku bude v budúcnosti uchádzať.

„Spájať to s hlasovaním ma uráža a považujem to za maximálne nekorektné. Práve Sulík by si mal čo najviac priať, aby sa táto ambícia naplnila. Mojím odchodom by totiž do parlamentu nastúpil náhradník, predpokladám lojálny člen klubu SaS,“ doplnil.

Na obštrukciách sa zúčastňovať nebude

Klus na sociálnej sieti taktiež napísal, že sa na nebezpečných a úplne zbytočných obštrukciách parlamentu zúčastňovať nebude.

„Bol som prekvapený, že niektorí ostali prekvapení, keď som sa zaprezentoval. Keďže nesúhlasím so zdanením dôchodkov, tak som sa v danom prípade zdržal. Že práve moje zaprezentovanie spôsobí vo výsledku schválenie zákona, je, bohužiaľ, riziko,“ vysvetľuje poslanec.

Klus zdôrazňuje, že k obštrukcii je ochotný pridať sa len za predpokladu, ak dôjde k porušeniu zákona, ako napríklad rokovacieho poriadku.

„Mrzí ma, že tí, ktorí mi vyčítajú podraz voči DNS SaS si nevšimli, že v odhadom 90 percent hlasovaní som bol v úplnej zhode s mojím pôvodným klubom,“ uviedol.

Teplé miesto v Bruseli

Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík sa domnieva, že ich odídenec Martin Klus hlasoval v utorok s koalíciou výmenou za niečo, „napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli“. Povedal to v stredu 9. novembra na tlačovej konferencii.

Klus podľa jeho slov najprv pomohol spolu s liberálmi zabrániť tomu, aby v parlamente prešiel návrh Sme rodina na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre lyžiarske vleky, lanovky a akvaparky od začiatku budúceho roka do konca apríla budúceho roka z 20 na 10 percent. Sulík upresnil, že návrh neprešiel presne o jeden hlas, za čo sa Klusovi podľa svojich slov osobne poďakoval.

Sulík to od Klusa nečakal

O niekoľko minút neskôr pri hlasovaní o zmenách pravidiel v druhom pilieri dôchodkového sporenia sa už Martin Klus prezentoval.

„Ja nerozumiem, ako môže človek, ktorý dlhé roky spolupracuje so stranou, pre ktorú sú vyššie dane červenou čiarou a je s tým evidentne stotožnený, zrazu a vedome svojím hlasom prispeje k tomu, aby parlament bol uznášaniaschopný, pretože bez jeho hlasu by nebol. Umožnil, aby následne prešlo zdaňovanie dôchodkov,“ povedal Sulík. Dodal, že pre neho osobne je to veľké sklamanie a od Klusa to nečakal.

„Mám podozrenie, že za tým bude aj nejaký druh volebnej korupcie, napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli. Ukáže nám to čas,“ vyhlásil Sulík.

Strana SaS nesúhlasí so zdanením úspor v druhom dôchodkovom pilieri pri jednorazovom výbere. Je to prvýkrát v histórii druhého piliera, že sa úspory sporiteľov budú zdaňovať.

„Keď si niekto nasporil viac, ako je stanovené, tak tú sumu navyše si môže vybrať jednorazovým výberom. Keď sa tieto peniaze nezdaňujú po mesiacoch, nie je dôvod to zdaňovať, keď si to niekto vyberie ako celok,“ skonštatoval Sulík.