Sulík: Nech si kľudne Matovič odíde. Pochybujem, že odíde celý klub OĽaNO

Predseda SaS Richard Sulík v rozhovore pre portál Webnoviny.sk reagoval na vyjadrenia lídra OĽaNO Igora Matoviča, že mal SaS vyhodiť z koalície počas prvej vlny pandémie. Sulík tiež hovorí, že ani o jedno percento nepovolí vyššiu daň z pridanej hodnoty (DPH) pri daňovo-odvodovej reforme, ktorú chystá Matovič.

Expremiér Matovič portálu Aktuality.sk povedal, že zle zapnutým gombíkom bolo, keď od začiatku nechal „vyskakovať Sulíka a stranu SaS všetkým ostatným koaličným stranám po chrbtoch“. Matovič tvrdil, že už vlani počas Veľkej noci „sme mali vyhodiť SaS z koalície a bol by pokoj“.

Šéf OĽaNO spomenul v tejto súvislosti video, keď Sulík ide po diaľnici a v protismere míňa dlhé kolóny vozidiel. K videu je pripojené Sulíkovo vyjadrenie, že z boja proti korone sa spravil fetiš, že sa nevie dovolať premiérovi a ospravedlňuje sa občanom v zápchach.

Mal to urobiť za prvej vlny, len na to nemal odvahu.

Čo hovoríte na to, že vás mal Igor Matovič vyhodiť z vlády ešte počas prvej vlny pandémie?

Že už to nejde. Že má smolu. Mal to urobiť za prvej vlny, len na to nemal odvahu. Hrdina.

Ale to neveští nič dobré ani do budúcnosti.

Nie, už je to úplne jedno. Už to nevie.

Igor Matovič zatiaľ nepredstavil daňovo-odvodovú reformu. SaS bude mať zásadné postoje, pokiaľ pôjde o zvýšenie DPH?

Budeme proti a bodka.

Odkaz ministra hospodárstva Richarda Sulíka Igorovi Matovičovi na sociálnej sieti. Foto: FB Richarda Sulíka

Ani o jedno percento nepovolíte?