Sulík nemá ambíciu byť premiérom, v budúcej vláde chce byť opäť ministrom hospodárstva

Predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík nemá do budúcnosti ambíciu byť premiérom. Vyhlásil to na sociálnej sieti.

„Je nechcem byť premiérom. V budúcej vláde chcem byť minister hospodárstva, nechcem byť ani len minister financií,“ povedal.

V súčasnom úrade sa podľa svojich slov dobre zapracoval. „Matovičovi som to úprimne doprial, ale tú úlohu zjavne nezvládol. Edo (Eduard Heger /OĽaNO/ – pozn. redakcie) má na to, aby to zvládol. Ja mu to doprajem,“ uzavrel šéf liberálov.