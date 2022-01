Sulík nevidí dôvod na to, aby sa zúčastnil okrúhleho stola k téme referenda. Nepríde ani Matovič

Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa nezúčastní na okrúhlom stole lídrov parlamentných politických strán k téme referenda, ktorý plánuje v posledný januárový týždeň zvolať predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Sulík to potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii. „Nevidím na to žiaden dôvod,“ ozrejmil.

Zmena ústavy by platila až od roku 2024

Kollár v rozhovore pre agentúru SITA ešte 17. decembra povedal, že zmena ústavy, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie, by už neplatila na to aktuálne.

„Až od roku 2024 by tak mohol platiť zákon, ktorý by hovoril, že sa dá skrátiť volebné obdobie vlády,“ odpovedal Kollár na otázku, či vydrží vládna štvorkoalícia do konca volebného obdobia. Vysvetlil, že ak už by niekto kandidoval, stal sa poslancom a zložil poslanecký sľub, tak by zároveň vedel, že jeho volebné obdobie sa môže skrátiť. Teraz sú však poslanci volení na štyri roky a „majú ústavné právo byť poslancami celé štyri roky“. Nemôže sa niekto podľa šéfa parlamentu len tak rozhodnúť zvoleným poslancom toto ústavné právo zobrať. Na otázku, či v tomto volebnom období už nebude možné referendom skrátiť volebné obdobie vlády, odpovedal „presne tak“. „My vieme upraviť ten zákon tak, aby to bolo možné do budúcnosti,“ zdôraznil.

Na stretnutie nepríde ani Matovič

Na stretnutí za okrúhlym stolom nepôjde ani líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ktorý to povedal v nedeľu 9. januára v televízii TA3 v relácii V politike.

„Vyjednávať s mafiou, hľadať cestičky k tomu, aby sa čím skôr vrátila k moci, aby sa náhodou nejaký teplý zadoček nedostal do väzenia a nemal tam problémy, tak určite nie,“ vyhlásil Matovič.