Sulík nevidí problém v tom, že zverejnil list pre Hegera na sociálnej sieti. Slová lídra SaS označil Matovič za „tliachaniny“ (video)

aktualizované 12. júla 16:22

Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík tvrdí, že list poslal cez aplikáciu premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) v dobrej viere a nepredpokladal, že by vznikol problém pre jeho zverejnenie na sociálnej sieti.

Obsah listu verejnosť dobre pozná

Sulík tvrdí, že v liste nie sú žiadne nové ani dôverné informácie. To, že premiér následne reagoval na list na sociálnej sieti ako problém nevníma.

„Mňa mrzí, že sa ho toto dotklo, lebo som to nečakal, pretože v tom liste nebolo nič nové,“ spresnil Sulík. Minister hospodárstva o tom v utorok informoval na tlačovej konferencii.

„Tento list nie je sumár našich požiadaviek, ale je to zhrnutie toho, čo sa udialo. Je to odôvodnenie nášho rozhodnutia,“ uviedol Sulík s tým, že koalíciu sa rozhodla strana SaS opustiť po tom, ako bola situácia s Igorom Matovičom (OĽaNO) neúnosná.

Spolupráca s fašistami a rozvrat financií

„Po tom, ako fakticky spolupracoval s fašistami, už dlhšiu dobu sledujeme rozvrat verejných financií a je tam teda ďalších niekoľko dôvodov, ktoré som uviedol, alebo hrubé znásilnenie legislatívneho procesu. Toto je obsahom listu a takýmto spôsobom som premiérovi oznámil, že koalíciu opúšťame. Takto sa nedá fungovať. To je čistá hanba,“ dodal predseda SaS.

Predseda strany tiež povedal, že v liste načrtol možnosť, ako by strana ďalej vedela fungovať v koalícii. „My máme ako strana SaS záujem na dokončení riadneho volebného obdobia, ale nie týmto štýlom. To, už jednoducho nejde. Navrhujeme našim koaličným partnerom uzavrieť novú koaličnú zmluvu. Chceme vedieť od premiéra, či aj on a, samozrejme, aj naši partneri majú takýto záujem. Ak áno, predostrieme naše očakávania a požiadavky a verím, že to spravia aj ostatné koaličné strany. Preto sme dali taký pomerne dlhý časový úsek, do konca augusta, aby bol dostatočne veľký priestor sa dohodnúť na novej koaličnej zmluve,“ vysvetlil.

Sulíkove „tliachaniny“

Tvrdenia o predčasnej volebnej kampani Sulík na tlačovej konferencii poprel. „Nie je to pravda, my si žiadnu predčasnú kampaň nepripravujeme. My práveže máme záujem rokovať,“ povedal, napriek tomu, že strana SaS dosiahla v parlamentných voľbách šesť percent, koalíciu opustiť môže.

„Môžeme opustiť spolok, keď vidíme, že pravidlá toho spolku, za ktorých sme doňho vstúpili, konkrétne do koaličnej rady, sú hrubo porušované. Tie volebné výsledky nie sú veci vytesané do kameňa. Čo je dôležitejšie je počet poslancov, ktorými strana disponuje,“ dodal s tým, že SaS má v parlamente 20 poslancov.

Šéf hnutia OĽaNO Matovič na sociálnej sieti reagoval na vyhlásenie Sulíka jednoslovne. „Tliachaniny,“ napísal.