Sulík odkryl, že pre SaS sú predčasné voľby tabu. Nie odchod z vlády

Na dobrovoľný odchod Igora Matoviča (OĽaNO) to zatiaľ nevyzerá a oveľa komplikovanejšia je predstava, že by odišiel z kresla premiéra pod tlakom, ktorý na neho vyvíjajú líder SaS Richard Sulík a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

Nateraz sa zdá, že všetky štyri koaličné strany sa utvrdzujú vo svojich postojoch ako pristupovať ku koaličnej kríze, avšak v najbližších dňoch by sa malo dostať na rad hľadanie kompromisov.

Najmä SaS a Za ľudí čaká odpoveď na otázku, či budú pokračovať vo vláde a v koalícii s premiérom Matovičom. Samotný premiér musí zase partnerom poskytnúť prijateľné ústupky. Pre lídrov Sulíka a Remišovú bude podstatné, ako dokážu výsledky rokovaní zmysluplne vysvetliť svojim voličom.

Šanca bez Matoviča

Sulík otvorene hovorí o odchode Matoviča z postu premiéra a zároveň nechce predčasné voľby. Pre šéfa SaS by preto nemal byť odchod z vlády červenou čiarou, lebo to automaticky neznamená, že by mali byť predčasné voľby.

Politici SaS nechcú hovoriť, ako sa zachovajú, ak Matovič Sulíkovej požiadavke nevyhovie.

Poslanec SaS Ondrej Dostál portálu Webnoviny.sk povedal, že najlepším riešením by bolo pokračovanie súčasnej vládnej koalície s rovnakou podporou v parlamente, ale pod vedením iného premiéra.