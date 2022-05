Sulík odmieta vyššie dane pre veľké firmy a takýmto spôsobom ich trestať za úspech. Je to extrémna hlúposť, tvrdí

Prípadné zdanenie veľkých firiem by o Slovensku vyslalo extrémne zlý signál do sveta. V relácii Na telo Plus portálu tvnoviny.sk to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho by sa takýto krok dal nazvať „trestom za úspech“.

„Ak tu zarobíte viac, ako sa nám páči, tak vás „skásneme“, pokračoval predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita. Zdôraznil, že žijeme v kapitalizme a štát nemá morálne právo brať firmám ich zisky.

Podľa neho to môže spôsobiť jednak odchod spoločností zo Slovenska, ale taktiež môžu zvýšené náklady preniesť na svojich klientov. „Je to extrémna hlúposť,“ uzavrel.