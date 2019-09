Sulík označil nezvolenie ústavných sudcov za frašku, SaS je ochotná dodať koalícii hlasy

Líder SaS Richard Sulík v relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že je pripravený sadnúť si na rokovania s koalíciou a opozícia je ochotná dodať koalícii hlasy, aby boli zvolení chýbajúci sudcovia Ústavného súdu. Vyjadril sa aj k téme migrantov.

Macronove vyhlásenie označil za nehoráznosť

Za nehoráznosť označil nedávne vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že krajiny Európskej únie, ktoré nepodporia povinné kvóty a automatický mechanizmus prerozdeľovania migrantov, pocítia finančné tresty. V relácii, ktorú nahrávali vo štvrtok večer, s ním diskutoval predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

Bugár súhlasí s tým, že treba pomáhať utečencom, čo podľa neho robilo Slovensko aj doteraz, nesúhlasí však s automatickým prerozdeľovaním migrantov. Podľa Bugára treba medzi utečencami a migrantmi rozlišovať.

Macrona za jeho vyhlásenia ostro kritizovala aj SNS, ktorá je teraz s Mostom-Híd Bélu Bugára v koalícii a spoluprácu s ktorou Bugár ani do budúcnosti nevylučuje.

„Ak chceme byť solidárni, najlepšie bude, ak ich vrátime tam, odkiaľ prišli. To, čo navrhuje francúzsky prezident je extrémne nehumánny spôsob,“ povedal líder SaS a dodal, že v Stredozemnom mori bude v dôsledku toho viac utopených migrantov ako doteraz.

Za nevyrovnaný rozpočet môže Kažimír

K téme nevyrovnaného rozpočtu Sulík povedal, že je zaň zodpovedný predchádzajúci minister financií Peter Kažimír.

„Treba povedať, že minister financií pán Kamenický je slabý minister, čo sa týka vplyvu v koalícii. To je pekné, že on niečo hovorí, ale ja si myslím, že tí šéfovia rezortov ho až tak vážne neberú. Súvisí to aj s tým, že je krátko vo funkcii. Vinník je Peter Kažimír, ktorý zutekal do Národnej banky,“ povedal Sulík.

Peter Kažimír je guvernérom Národnej banky SR od júna 2019, na poste ministra financií ho nahradil Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD).

„Keď sme túto informáciu dostali, tak sme to okresali – dokonca SNS pristúpila na to, že daň z 21 percent na 10 percent na zdravé potraviny sme okresali, namiesto niekoľko sto miliónov to bude v rozpočte znamenať výpadok necelých 60 miliónov,“ uviedol k téme Bugár.

K téme rozpočtu Sulík dodal, že SaS je poctivo pravicová strana, je za menej štátu. „My sme za štíhly štát,“ zdôraznil. SaS je tiež za jednotnú sadzbu DPH na všetok spotrebný tovar, sociálnu politiku má podľa neho štát robiť inými nástrojmi.

Témou diskusie boli aj diaľnice. Podľa Bugára môže za pomalú výstavbu príliš zložité verejné obstarávanie – v rámci neho môže ktokoľvek určité rozhodnutia napadnúť a to celý proces spomaľuje. Podľa Sulíka máme najluxusnejšie diaľnice, pokiaľ ide o cenu. „My potrebujeme diaľnice do Košíc. Kríza-nekríza, tá diaľnica sa musí stavať,“ povedal Sulík. Podľa Sulíka sú náznaky blížiacej sa krízy zrejmé.

Nezvolenie ústavných sudcov je fraška

Nezvolenie ústavných sudcov označil Sulík za frašku. Odmietol argument, že verejná voľba môže ústavným sudcom neskôr pri výkone ich povolania uškodiť.

„Sudca je volený na 12 rokov. On v momente svojho zvolenia nie je nikomu vďačný, nikomu poplatný pokiaľ si, samozrejme, nevymení s nejakým gaunerom 1000 esemesiek,“ povedal šéf SaS.

„Už aj mňa to znervózňuje,“ komentoval nezvolenie sudcov Bugár. Podľa neho však boli takéto problémy aj za vlády Mikuláša Dzurindu a Ivety Radičovej, vždy sú tam podľa neho „rôzne záujmy“.

Most bude hlasovať za verejnú voľbu ústavných sudcov. Bugár rokovania s opozíciou nevylúčil, ale povedal, že najprv sa musia dohodnúť v koalícii.

Bugár a Sulík sa vyjadrili k problémom v stranách

Obaja lídri strán sa vyjadrili aj k vnútrostraníckym problémom. Podľa Bugára médiá tento problém nafukujú.

„To je môj problém s médiami,“ povedal a vyjadril sa k odchodu Kataríny Cséfalvayovej do novej strany bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Post zastával vo vláde Roberta Fica, ktorého vystriedal ako premiér Peter Pellegrini. Za jeho vlády sa stal na niekoľko mesiacov ministrom vnútra. Očakávalo sa, že odvolá z funkcie bývalého prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara.

„Neviem, prečo hovorí, že stratila nejaké hodnotové väzby a išla k tomu pánovi, ktorý nebol schopný odvolať Gašpara,“ povedal Bugár o Druckerovi. Podľa neho sa niečo asi zmenilo v hodnotách Cséfalvayovej. Bugár potvrdil, že miesta na kandidátke Mostu sú stále otvorené aj pre členov SMK a ďalšie politické subjekty.

Ku kríze vo vnútri strany sa vyjadril aj Sulík. Nepovedal, kto bude na kandidátke strany, rozhodne o tom podľa neho nominačný kongres v októbri. Dvojkou na kandidátke bude terajšia europoslankyňa Lucia Nicholsonová.

Podľa Sulíka prebehlo jeho nedávne zvolenie do funkcie predsedu demokraticky, percentá SaS v prieskumoch podľa neho ubral aj vznik nových strán PS/Spolu a Za ľudí. Za časť neúspechu je ako predseda zodpovedný sám, priznal.