Sulík podľa Matoviča povedal najväčšiu podlosť v politike. Ty si mizerný minister financií, reagoval Cmorej

Vyzývať poslancov, aby nehlasovali za pomoc rodinám, lebo by sa ich to mohlo dotknúť tým, že by mali nižšie platy, to bola najväčšia podlosť, aká zaznela v politike. V pléne parlamentu to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na parlamentné vystúpenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) k návrhu zákonu o financovaní voľného času dieťaťa.

Ako uviedol Matovič, keď táto veta zaznela, tak si povedal, že musí vystúpiť. Podľa neho sa takto nevyjadrovali v minulosti ani Robert Fico (Smer-SD), Peter Pellegrini (Hlas-SD) alebo Marian Kotleba (ĽSNS). „Ty si jeden mizerný minister financií,“ reagoval na Matoviča poslanec Peter Cmorej (SaS). Podľa neho Matovičove osobné nápady vyšli štát na 800 miliónov eur. Ako príklad Cmorej spomenul očkovaciu lotériu.

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Taktiež sa majú zvýšiť rodinné prídavky a daňový bonus na dieťa. Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní.