Sulík predstavil vyjednávací tím, SaS chce Klusa za podpredsedu parlamentu a Nicholsonová ide do Bruselu

Šéfkou poslaneckého klubu novozvolených poslancov Národnej rady SR (NR SR) za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) bude Anna Zemanová, podpredsedom Roman Foltin, ktorý zatiaľ nie je poslancom, ale náhradníkom.

Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal šéf liberálov Richard Sulík. Nominantom strany na post podpredsedu parlamentu bude Martin Klus, ktorý túto funkciu vykonáva aj v končiacom parlamente.

Vyjednávací tím a zvolení poslanci

Vyjednávací tím na koaličnej rade budú tvoriť dvaja stabilní členovia Richard Sulík a Branislav Gröhling, tretím bude podľa potreby niekto z trojice Lucia Ďuriš Nicholsonová, Ján Oravec a Eugen Jurzyca. Sulík ďalej potvrdil, že je pripravený zaujať exekutívnu pozíciu. Taktiež bude pokračovať vo funkcii predsedu strany.

SaS získala v sobotňajších parlamentných voľbách 6,22 percenta, čo v prepočte na mandáty znamená obsadenie 13 poslaneckých kresiel v NR SR.

Do parlamentu sa za liberálov prekrúžkovali Richard Sulík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Klus, Jana Cigániková, Branislav Gröhling, Ondrej Dostál, Juraj Droba, Alojz Baránik, Peter Osuský, Ján Oravec, Anna Zemanová, Peter Cmorej a Marián Viskupič.

Do parlamentu aj náhradníci Galek a Halgašová

Namiesto europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Juraja Drobu, ktorý vykonáva funkciu bratislavského župana, však do parlamentu nastúpia náhradníci Karol Galek a Jarmila Halgašová.

„Málo strán je tak úspešných, že štyrikrát po sebe sa dostane do NR SR. Preskákali sme si už všeličo a som rád, že sa v našom poslaneckom klube nachádzajú autori častí programov, ktoré boli vyhodnotené ako najlepšie. Sme pripravení byť stabilným a zodpovedným prvkom vo vláde. Po rokoch, počas ktorých bolo Slovensko zviazané mafiánmi, je takáto zmena nevyhnutná,“ priblížil Sulík.

Ďuriš Nicholsonová na tlačovej konferencii doplnila, že podľa doterajších rokovaní to zatiaľ vyzerá na vytvorenie vládnej štvorkoalície. Taktiež poznamenala, že mala záujem o post predsedníčky NR SR, no túto pozíciu podľa jej slov, pravdepodobne, dostane nominant hnutia Sme rodina, ktoré skončilo vo voľbách na treťom mieste so ziskom 8,24 percenta. Do funkcie poslankyne NR SR preto nenastúpi, ale vráti sa do Európskeho parlamentu.

