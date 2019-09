Sulík sa definitívne odstrihol od rebelov, vyzval ich na odchod zo strany

Všetko nasvedčuje tomu, že rozkol v strane Sloboda a solidarita (SaS) je neprekonateľný a strana sa rozpadne v najnevhodnejšom čase tesne pred voľbami. Predseda Richard Sulík na tlačovej konferencii potvrdil, čo sa už pár dní šepkalo.

Oslabenia sa neobáva

Do volieb navrhne kandidátku, na ktorej nebudú Ľubomír Galko, Jozef Rajtár a pravdepodobne ani nikto ďalší z ich rebelantskej skupiny. Do tej patria ešte Natália Blahová, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka, Pavol Kubiš a podpredsedníčka strany Jana Kiššová. Tá dostala od Sulíka aj verejnú ponuku na účasť na jeho kandidátke, a to ako číslo 3.

„Ako predseda som povinný urobiť v strane poriadok, a doteraz som ho aj vždy urobil,“ vyhlásil Sulík a vyzval rebelujúcich členov, aby vystúpili zo strany. Sulík sa neobáva oslabenia strany tesne pred voľbami. Jeho plán B je nasadiť na kandidátku známe tváre, aby ukázal, že je ich v SaS ešte dosť.

Číslom dva by mala byť europoslankyňa Lucia Nicholsonová, predbežne ako číslo 11 navrhne Sulík aj súčasného župana Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Ten však pre Webnoviny potvrdil, že jeho účasť bude iba deklaratórna a aj v prípade zvolenia ostane vo funkcii župana.

Rozkol v SaS

Presné zloženie svojej kandidátky zverejní Sulík v pondelok. O tom, akú nakoniec bude mať kandidátka SaS finálnu podobu, definitívne rozhodne 5. októbra mimoriadny kongres strany. Na tom môžu navrhnúť vlastné kandidátky aj ostatní členovia strany, o každej z nich sa bude hlasovať.

Rozkol v SaS je dlhodobý a točí sa okolo sporu Sulík vs. Galko. Ambiciózny Galko však nemôže oprieť svoje zákulisné hry o dostatočný voličský výtlak, ktorý na rozdiel od neho drží v rukách práve Sulík. Výsledok tohto stretu tak bol v podstate očakávaný.

Sulíkove kroky v posledných rokoch však vohnali do Galkovho náručia aj ďalších vplyvných členov strany, čo okrem nich samotných výrazne poškodzuje aj samotnú stranu.

Je otázne, ako sa súčasný rozkol premietne do voličských preferencií, je však takmer nemožné, aby sa na volebnom výsledku nepodpísal.