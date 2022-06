Sulík sa hlasovania o jeho odvolávaní neobáva a povedal, kedy sa SaS vráti na koaličné rady (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má záujem o to, aby vláda v súčasnom zložení pokračovala, ďalej tvorila politiku a schvaľovala zákony. Tiež sa chce vyhýbať konfliktom, aj preto sa nebude dočasne zúčastňovať na koaličnej rade. Predseda strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík to povedal po skončení rokovania vlády.

„Osobne ma to mrzí, že to takto ďaleko dospelo. Dúfam, že sa táto situácia upokojí. Ak sa skončia verejné útoky, urážky a klamstvá, tak sa na koaličné rady vrátime,“ povedal Sulík. Dodal, že nevie, kedy to bude. Ubezpečil, že ministri SaS sú premiérovi plne k dispozícii.

Minister hospodárstva sa neobáva ani odvolávania v Národnej rade SR, ktoré ho čaká. Domnieva sa, že bude mať podporu koalície.