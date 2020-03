Sulík sa začal tešiť na osem percent, ale z exit pollov nakoniec nesedelo prakticky nič

Výsledky parlamentných volieb sú podľa predsedu liberálov Richarda Sulíka veľmi prekvapivé. „Jediné, čo sa potvrdzuje, je veľké víťazstvo Igora Matoviča, ale inak som veľmi prekvapený, že z tých exit pollov nesedelo prakticky nič,“ zdôraznil nadránom vo volebnej centrále strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Priznal, že sa začal tešiť na osem percent, ktoré strane pripisoval exit poll agentúry Focus pre televíziu Markíza. „Volič rozhodol, my sa musíme prispôsobiť,“ povedal. Upozornil na to, že pred dvomi mesiacmi predstavitelia strany len dúfali, že sa strana dostane do parlamentu. „Ale oproti exit pollom pár hodín dozadu sme čakali viac,“ povedal Sulík.

Odchod bývalých členov SaS okolo Ľubomíra Galka podľa Sulíka strane prospel. „Konečne sú preč, my sme sa nevedeli trištvrte roka venovať našej robote,“ tvrdí.

Upozornil na to, že síce v parlamentných voľbách v roku 2016 získala strana vyše 12 % platných hlasov voličov, avšak v roku 2012 to bolo len 6 percent. „Ideme od deviatich k piatim, teda od dvanástich k šiestim, to tak býva,“ povedal.

V súvislosti so zostavením novej vlády chce počkať na kroky šéfa OĽaNO Igora Matoviča. „Karty rozdáva niekto iný, my sa prispôsobíme, my chápeme realitu,“ uviedol.

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

Všetky správy

Online (minúta po minúte) z priebehu volieb

Kandidátky a kandidáti

Kompletné výsledky

Zvolení poslanci

Preferenčné hlasy