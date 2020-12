Sulík: Štát by nemal dotovať priemysel, jeho konkurencieschopnosť dokáže podporiť inak

Štát by nemal finančne dotovať slovenskú priemyselnú výrobu, lebo práve tá má prinášať zisky. Štát však dokáže aspoň v troch oblastiach efektívne pomôcť pri zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, a to prostredníctvom zlepšenia podnikateľského prostredia, podpory vzdelávania a budovania IT infraštruktúry.

Vyhlásil to na pondelkovom kongrese ITAPA v rámci diskusie o súčasnosti a budúcnosti slovenského priemyslu minister hospodárstva Richard Sulík.

Investičné stimuly deformujú prostredie

„Dotujeme vzdelávanie, zdravotníctvo, kultúru či životné prostredie. Tu je veľa nastavených rúk, ktoré hovoria: dajte peniaze. Ja sa však pýtam, z čoho? Niečo to všetko musí živiť, a ak to nebude priemysel, tak to všetci môžeme zabaliť,“ upozornil Sulík s tým, že úlohou štátu je vytvoriť podmienky, aby firmy mohli vytvárať zisky.